De hele soap binnen Red Bull Racing lijkt met de dag gekker en gekker te worden en bijna dagelijks horen we wel updates en nieuwe geruchten over de interne onrust binnen het team. Inmiddels zou er vanuit de Thaise eigenaars zelfs een 'spion' richting het hoofdkwartier in Salzburg zijn gestuurd om poolshoogte te nemen.

De afgelopen weken is de Formule 1 compleet in de ban van de hele Red Bull Racing-rel. Hoewel de prestaties op de baan zelf nog altijd fantastisch zijn, is het binnen de organisatie onrustiger dan ooit. Met name Christian Horner en Helmut Marko lijken lijnrecht tegenover elkaar te staan, waarbij ook de hoge heren van bovenaf een rol zouden spelen. Daarnaast vormen ook Max Verstappen en vader Jos belangrijke hoofdrolspelers in wat er allemaal gebeurd. Zo sprak de Nederlandse coureur recent nog zijn volste steun aan adviseur Marko uit, waar teambaas Horner steeds meer druk op zich lijkt te krijgen.

Thaise eigenaar roert zich

Die hoge bazen die we eerder benoemden, bestaan uit het kamp met de Oostenrijkse eigenaren onder leiding van Mark Mateschitz en aan de andere kant de Thaise eigenaars - het kamp met 51 procent van de aandelen - onder leiding van de steenrijke Chalerm Yoovidhya. Die Thaise eigenaar zou nu zelf een vrij drastische maatregel genomen hebben om meer inzicht te krijgen in wat er nu toch allemaal aan de hand is achter de schermen. Volgens het Duitse BILD zou hij namelijk een Thaise 'spion' richting Europa hebben gestuurd om op locatie te gaan bekijken wat er allemaal aan de hand is.

Thai Spy

De 'Thai Spy' zoals hij ook al door bepaalde betrokkenen genoemd wordt, is in eerste instantie naar het hoofdkwartier in Salzburg gevlogen, maar zou de taak hebben gekregen om alle mogelijke afdelingen te gaan bekijken. Zo mogelijk dus ook het Red Bull Racing-hoofdkwartier in Milton Keynes. De aanwezigheid van de spion zorgt volgens BILD voor nog meer onrust en zelfs angst binnen Red Bull. Normaal gesproken opereert de Thaise familie altijd op de achtergrond, maar nu is de situatie zo uit de hand gelopen dat ze besluiten zelf in te grijpen. Door deze plotselinge actie, wordt er gevreesd voor ingrijpende maatregelen.

