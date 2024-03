Max Verstappen wordt sinds de uitgebroken rel bij Red Bull Racing steeds vaker in verband gebracht met een mogelijke overstap naar het team van Mercedes. Volgens Tim Coronel is het zeker niet uit te sluiten dat Verstappen aan de hand van de 'narrige' vader Jos zijn biezen pakt bij de Oostenrijkse renstal.

De afgelopen weken is de Formule 1 compleet in de ban van de hele Red Bull Racing-rel. Hoewel de prestaties op de baan zelf nog altijd fantastisch zijn, is het binnen de organisatie onrustiger dan ooit. Met name Christian Horner en Helmut Marko lijken lijnrecht tegenover elkaar te staan, waarbij ook de hoge heren van bovenaf een rol zouden spelen. Daarnaast vormen ook Max Verstappen en vader Jos belangrijke hoofdrolspelers in wat er allemaal gebeurd. Zo sprak de Nederlandse coureur recent nog zijn volste steun aan adviseur Marko uit, waar teambaas Horner steeds meer druk op zich lijkt te krijgen.

Artikel gaat verder onder video

Jos wordt narrig

Het zou volgens Coronel voor een groot deel gaan over het Red Bull Powertrains-project met Ford, zo legt hij in een uitgebreid gesprek met GPFans uit. Door de hele heisa binnen het team, gaan er inmiddels ook geruchten rond over de toekomst van Verstappen zelf. Vader Jos werd in Bahrein gesignaleerd met Mercedes-teambaas Toto Wolff en inmiddels heeft de Oostenrijker al meermaals aangegeven Verstappen met open armen te ontvangen bij zijn renstal, mocht hij willen vertrekken uit Milton Keynes. "Het is heel simpel: Jos kiest de kant van Max. Dat is des vaders en des managers. Die wil gewoon het beste voor Max. Hij vindt het raar wat hier allemaal gaande is. Hij wil focus en het beste voor Max, punt. Die wordt dus narrig", stelt Coronel.

Contract niks waard

Een overstap naar Mercedes is volgens de Dakar-coureur dan ook helemaal niet zo ondenkbaar: "Tuurlijk! Als Ford en Red Bull hun dingetje niet voor elkaar hebben, dan is Mercedes de eerste mooie optie. Hamilton zit nu bij Ferrari. Elk team wil Max, heel simpel. Iedereen is nu zijn knopen aan het tellen en aan het kijken welke opties er zijn richting het nieuwe reglement." Het feit dat Verstappen bij Red Bull nog over een contract tot 2028 beschikt, hoeft volgens Coronel helemaal geen roet in het eten te gooien: "Een contract binnen de Formule 1 is nooit iets waard geweest. Een velletje papier om je kont mee af te vegen, meer is het niet", besluit hij.

