Ralf Schumacher zou graag zien dat Max Verstappen naar Mercedes vertrekt om het allemaal wat spannender te maken in de Formule 1, maar volgens de Duitser zou zelfs de drievoudig wereldkampioen momenteel geen races kunnen winnen in een Zilverpijl.

Terwijl de onrust binnen Red Bull Racing doorsuddert, worden geruchten dat Max Verstappen eind 2024 mogelijk de overstap naar Mercedes maakt, steeds hardnekkiger. Alhoewel het op dit moment volkomen onlogisch lijkt voor de Nederlander om het dominerende Red Bull Racing in te ruilen voor het kwakkelende Mercedes, moge het inmiddels duidelijk zijn dat er van alles gaande is achter de schermen bij de Oostenrijkse grootmacht.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Verstappen wordt gevraagd naar Mercedes-geruchten: "Heb een contract bij Red Bull"

Mercedes-geruchten

Mercedes-teambaas Toto Wolff heeft op laten tekenen de komst van Verstappen wel te zien zitten, terwijl de 26-jarige Limburger zelf heeft door laten schemeren inderdaad over bepaalde clausules in zijn contract te beschikken, waardoor hij voor eind 2028 zou kunnen vertrekken. Een overstap van Verstappen naar Mercedes voelt erg onwaarschijnlijk, maar aan de andere kant had niemand een paar maanden geleden kunnen voorspelen dat Lewis Hamilton in 2025 in een Ferrari plaats zou nemen.

OOK INTERESSANT: Horner duidelijk over toekomst Verstappen bij Red Bull: "Niemand is groter dan het team"

Achterstand ook voor Verstappen te groot

Ralf Schumacher ziet het in ieder geval wel zitten: "Mercedes heeft een te grote achterstand voor Max om meteen te winnen", klinkt het tegenover Sport1. "Toto Wolff lijkt vandaag de dag wel ontslag te hebben genomen als hij wordt geïnterviewd. Op de een of andere manier hebben de engineers van Mercedes nog steeds het nieuwe concept van de auto niet begrepen. Maar zelfs als Max echt - zoals verwacht - drie tienden sneller is dan de rest, zou het op dit moment niet genoeg zijn om te winnen. Het zou het allemaal wel spannender maken, daar bestaat geen twijfel over", aldus de Formule 1-analist.

Gerelateerd