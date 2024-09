Afgelopen weekend was IndyCar op de Milwaukee Mile voor de vijftiende en zestiende races van het seizoen. IndyCar is de Amerikaanse raceklasse waarin dit seizoen wederom Rinus 'VeeKay' van Kalmthout uitkomt. De stand van zaken in 2024 na afgelopen weekend.

VeeKay is in 2024 wederom actief in IndyCar namens Ed Carpenter Racing, dit keer in een groene en zwarte auto. De Nederlander eindigde de afgelopen jaren net buiten de top tien en reed een paar ijzersterke races, maar in de top tien van het kampioenschap eindigen is de Nederlander nog niet gelukt. Wordt dit het seizoen waarin het hem gaat lukken?

Stand IndyCar 2024

Pato O'Ward ging richting de overwinning tijdens de eerste race op de Milwaukee Mile voor Will Power, nadat Colton Herta een goed resultaat in rook zag opgaan, toen een wiel losraakte na een pitstop. Conor Daly werd verrassend derde voor Santino Ferrucci, terwijl de consistente Álex Palou prima zaken deed in het kampioenschap met P5. Scott McLaughlin schoof vanaf de pole naar achteren en werd achtste. VeeKay zat er qua snelheid goed bij, maar pech met een pitstop en verkeer bezorgde hem slechts de veertiende positie.

McLaughlin won de tweede race in Wisconsin voor Scott Dixon en Colton Herta. Power had een boel punten goed kunnen maken op Palou die zijn auto bij de start niet aan de praat kreeg en niet verder kwam dan P19, maar de Penske-coureur spinde en viel terug naar de tiende stek. VeeKay profiteerde en reed een uitstekende wedstrijd voor de zevende positie.

Palou staat nog steeds bovenaan in het kampioenschap met 525 punten met alleen de seizoensfinale op de oval van Nashville te gaan. Will Power vinden we op 492 punten en dus maakt hij alleen nog kans op de titel als Palou buiten de top tien finisht. Met 50 punten voor de zege, 1 voor de pole, 1 voor een ronde aan de leiding liggen en 2 voor de meeste ronden aan de leiding liggen, kan McLaughlin alleen nog kampioen worden als Palou überhaupt niet start in Nashville.

