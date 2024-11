De Formule 1 is begonnen aan de tweede seizoenshelft. Het is daarom tijd om naar de lijst met gebruikte en vervangen onderdelen van de motor en versnellingsbak per coureur te kijken. Voor het 21ste raceweekend van het seizoen zijn er namelijk al gridpenalty's geweest.

De regels voor het gebruiken van de motoronderdelen zijn dit seizoen hetzelfde als in 2023 en zijn als volgt. Elke coureur krijgt wat betreft de verbrandingsmotor, turbo, MGU-H en MGU-K drie keer zonder gridstraf de kans om onderdelen van de motor te vervangen. Dit komt dus neer op vier volledige power units, omdat dit inclusief de motor is waar het seizoen mee begonnen is. Een vervangen motor mag gedurende het seizoen gewoon hergebruikt worden, tenzij deze motor natuurlijk helemaal niet meer bruikbaar is. Daarnaast mogen er ook maar twee energy stores en twee control electronics gebruikt worden, wat dus neerkomt op een enkele keer vervangen.

Het eerste onderdeel van de motor dat voor de vierde keer vervangen moet worden (waardoor het team dus de vijfde versie van het nieuwe onderdeel moet gebruiken, zoals in het overzicht aangegeven), levert een straf van tien gridplaatsen op. Voor alle andere onderdelen die daarna voor de vierde keer moet worden vervangen staat een penalty van vijf gridplaatsen. Stel een coureur gaat met een vijfde MGU-K rijden en begint daarnaast ook met een vijfde MGU-H aan een weekend, dan zorgt dat voor een gridpenalty van 15 plaatsen. Tien plaatsen voor de MGU-K, vijf plaatsen voor de MGU-H. Dit geldt ook voor de zesde en zevende keer dat er een nieuw onderdeel wordt gebruikt.

Motoronderdelen

Na zestien raceweekenden zijn er al coureurs over de limiet van vier motoren. Pierre Gasly zit inmiddels op vijf motoren en was de eerste coureur die over de limiet ging, terwijl Yuki Tsunoda en Liam Lawson ook al over de limiet zijn gegaan en Verstappen alleen bij de verbrandingsmotor op vijf zit. Inmiddels zijn ook Lewis Hamilton en Esteban Ocon aan hun vijfde motor begonnen. Zij hebben dus al een gridstraf gepakt. Dit betekent dat ze begonnen zijn aan hun vijfde verbrandingsmotor, MGU-H, MGU-K en Turbo Charger. Flink wat coureurs zijn inmiddels bij hun vierde motor aangekomen, met een paar uitzonderingen die nog op drie motoren zitten.

Op het gebied van de Control Electronics en Energy Store is Sergio Perez met Valtteri Bottas, Yuki Tsunoda, Esteban Ocon, Alex Albon en Zhou Guanyu bij allebei al een keer over de limiet gegaan. Zij zitten nu op drie. Verder zitten al flink wat coureurs aan de limiet van twee. Fernando Alonso is als enige nog bezig met zijn eerste Control Electronics en Energy Store. De rest zit op twee. Bij de Exhaust Systems is nog geen enkele coureur over de acht gegaan die maximaal is toegestaan. Pierre Gasly zit al wel op acht, Perez, en Max Verstappen zitten als enige coureurs verder op zeven.

Versnellingsbak

De versnellingsbak wordt door de FIA in twee onderdelen opgesplitst: de binnenkant en de buitenkant. In allebei de gevallen mag je er vijf gebruiken. Bij de zesde versnellingsbak, en alle versnellingsbakken daarna, volgt een gridstraf. Niemand is inmiddels meer met zijn eerste of tweede versnellingsbak bezig, terwijl Alex Albon, Verstappen, Sainz, Leclerc, Zhou, Magnussen, Hülkenberg, Colapinto en Perez wat betreft de versnellingsbak al wel op vijf onderdelen zitten. Op de Red Bull-coureurs en Albon na zitten alle andere coureurs dus nog niet tegen een gridstraf aan. Alle andere coureurs zijn met hun tweede of derde versnellingsbak bezig en hebben dus nog genoeg speling.

Overzicht motoronderdelen en versnellingsbak

Coureur ICE Turbo MGU-H MGU-K Energy Store Control Electronics Exhaust System Buitenkant versnellingsbak Binnenkant versnellingsbak Maximale aantal voor gridstraf 4 4 4 4 2 2 8 5 5 Max Verstappen 5 4 4 4 2 2 7 4 5 Sergio Pérez 4 4 4 4 2 2 6 3 5 Charles Leclerc 4 4 4 4 2 2 6 5 5 Carlos Sainz 4 4 4 4 2 2 6 5 5 Lewis Hamilton 5 5 5 5 2 2 3 3 3 George Russell 3 3 3 3 2 2 3 3 3 Fernando Alonso 3 3 3 3 1 1 3 4 4 Lance Stroll 3 3 3 3 1 1 3 4 4 Lando Norris 3 3 3 3 2 2 2 4 4 Oscar Piastri 3 3 3 3 2 2 3 4 4 Pierre Gasly 5 5 5 5 3 2 8 5 5 Esteban Ocon 5 5 5 4 3 3 8 4 4 Alex Albon 4 4 4 4 3 2 2 5 5 Franco Colapinto 3 3 3 3 2 2 3 5 5 Kevin Magnussen 3 3 3 3 3 3 4 5 5 Nico Hülkenberg 3 3 3 3 2 2 4 5 5 Yuki Tsunoda 5 5 5 5 3 3 6 4 4 Liam Lawson 5 5 5 5 3 3 6 4 4 Valtteri Bottas 3 3 3 3 3 3 4 4 4 Zhou Guanyu 3 3 3 3 3 3 4 5 5

