In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Zaterdag won Max Verstappen de Grand Prix van Bahrein met overmacht, lieten F1-fans merken bang te zijn voor weer een dominant seizoen van de Nederlander, was er onenigheid tussen Visa Cash App RB-coureurs Daniel Ricciardo en Yuki Tsunoda en reageerden zowel Christian Horner als Verstappen en Helmut Marko op de nieuwe ontwikkelingen rondom de verstuurde mail met vermeend bewijs tegen Horner. Dit is de GPFans Recap van zaterdag 2 maart 2024.

Verstappen oppermachtig tijdens eerste Grand Prix in Bahrein, Pérez tweede

Max Verstappen, drievoudig wereldkampioen F1, is 2024 begonnen met een dominante overwinning tijdens de Grand Prix van Bahrein. De Nederlander begon vanaf pole en reed al snel weg. Verstappen controleerde de race vervolgens om daarna als eerste over de streep te komen, voor teamgenoot Sergio Pérez en Ferrari-coureur Carlos Sainz. De samenvatting lezen? Klik hier!

Formule 1-fans vrezen saai seizoen na dominante overwinning Verstappen in Bahrein

Max Verstappen won de Grand Prix van Bahrein met speelst gemak en gaf zijn teamgenoot en Ferrari geen schijn van kans. Alhoewel de Nederlander op social media indruk maakt met zijn foutloze rit, vrezen veel fans ook vooral voor een saai seizoen en een herhaling van 2022 en 2023. Meer lezen? Klik hier!

Horner reageert op nieuwe commotie: "Of ik nog teambaas en CEO ben in Saoedi-Arabië?"

Christian Horner, teambaas van Red Bull Racing, zal een dubbel gevoel over hebben gehouden aan het weekend in Bahrein. Enerzijds zag hij Max Verstappen en Sergio Pérez namens Red Bull Racing een één-twee over de streep trekken tijdens de F1 Grand Prix van Bahrein en was het sportief gezien een goed weekend. Toch is er ook een kanttekening: De Brit voelde de druk op zijn schouders dit weekend verder toenemen door de anonieme e-mail met potentieel bewijs over zijn grensoverschrijdende gedrag. Staat hij volgende week in Saoedi-Arabië nog steeds aan het roer als teambaas? Meer lezen? Klik hier!

Ricciardo stoort zich aan 'onvolwassen' Tsunoda na incident tijdens cooldown lap in Bahrein

Het was een goed weekend voor Red Bull Racing, maar bij het zusterteam lijkt het allemaal nog niet zo lekker te lopen. Er lijkt nu al onenigheid te zijn binnen Visa Cash App RB, waar Yuki Tsunoda en Daniel Ricciardo dit seizoen teamgenoten zijn. Laatstgenoemde is niet zo blij met het 'onvolwassen' gedrag van zijn teamgenoot tijdens de slotfase van de F1 Grand Prix van Bahrein. Meer lezen? Klik hier!

Verstappen over situatie rondom 'ongelooflijke teambaas' Horner: "Zijn onze zaken niet"

Max Verstappen pakte, voordat hij zaterdag de race won, op vrijdag pole position voor de Formule 1 Grand Prix van Bahrein. Na afloop van de kwalificatie werd de coureur van Red Bull Racing gevraagd naar Christian Horner. De regerend wereldkampioen gaat in op de situatie rondom zijn teambaas, waar de druk door dit weekend is toegenomen. Meer lezen? Klik hier!

Marko reageert op anonieme mail met foto's Horner: "Zelf documenten nooit gezien"

Het inmiddels afgeronde onderzoek van Red Bull naar het grensoverschrijdend gedrag van teambaas Christian Horner kreeg een staartje toen er een e-mail rondging met gelekte foto's. Helmut Marko, de hoofdadviseur van het Oostenrijkse team, heeft daar nu op gereageerd. Meer lezen? Klik hier!

