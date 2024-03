Max Verstappen pakte de pole position voor de Formule 1 Grand Prix van Bahrein. Na afloop van de kwalificatie werd de coureur van Red Bull Racing gevraagd naar Christian Horner. De regerend wereldkampioen noemt hem een "ongelooflijke teambaas", maar maakt duidelijk dat de situatie rondom Horner "niet onze zaken zijn".

Horner werd tijdens de winterstop beschuldigd van ongepast gedrag jegens een vrouwelijke collega. Na een onafhankelijk onderzoek dat meer dan drie weken duurde, kwam Red Bull GmbH, het moederbedrijf boven Red Bull Racing, afgelopen woensdag met de verklaring dat de klacht werd afgewezen. Daarmee leek het drama afgelopen te zijn, totdat een dag later een e-mail anoniem werd verstuurd aan journalisten, teambazen en bestuurders in de Formule 1. Daarin stonden foto's van vermeende Whatsapp-gesprekken tussen Horner en die collega, maar of de foto's echt zijn, is nog niet duidelijk. FIA-president Mohammed Ben Sulayem noemt de situatie "beschadigend voor de sport" en vindt het vervelend dat de seizoensopener "wordt overschaduwd door deze negativiteit". Verstappen is nu ingegaan op hoe hij en Red Bull als team ermee omgaan.

Artikel gaat verder onder video

Volledig gefocust op prestaties

"Van mijn kant, en ik denk ook van wat ik zie van de monteurs en de engineers, zijn we volledig gefocust op de auto en onze prestaties hier dit weekend," antwoordde Verstappen tijdens de persconferentie na de kwalificatie op de vraag hoe hij en het team met de situatie rondom Horner omgaan. "En ik vind ook dat het zo hoort te zijn. En we gaan het ook zo blijven doen. Het zijn namelijk onze zaken niet. Wij zijn er eigenlijk niet bij betrokken. We zijn gewoon hier. We worden betaald om ons werk te doen en dat is wat we dan ook doen. En we houden er ook van om dat te doen, dus daar focussen we ons op."

Ongelooflijke teambaas

Het lijkt erop dat de Nederlander Horner liever niet ziet vertrekken als teambaas. "Kijk, wanneer ik zie hoe Christian te werk gaat binnen het team, dan is hij een ongelooflijke teambaas," antwoordde Verstappen op de vraag of hij nog vertrouwen heeft in Horner als leider van Red Bull Racing. "Dus absoluut, als we het hebben over prestaties, dan kan je dat niet in twijfel trekken. Dus dat is iets waar ik nu ook mee zit. Ik praat erg vaak met Christian en hij is uiteraard tijdens het gehele weekend hier volledig toegewijd aan het team. Hij is ook hier voor de performance natuurlijk, maar hij is waarschijnlijk wel een beetje afgeleid. Maar zoals ik al eerder zei, we concentreren ons gewoon op onze prestaties en dat is hoe we met zijn allen samenwerken."

