Mohammed Ben Sulayem heeft na een gesprek met Christian Horner gereageerd op de situatie omtrent het afgeronde onderzoek van Red Bull naar grensoverschrijdend gedrag van de teambaas en de nasleep ervan. Volgens de president van de FIA beschadigt het de sport.

Het onderzoek naar het grensoverschrijdend gedrag van Horner begon bijna vier weken geleden en was in februari een van de grote onderwerpen van gesprek in de Formule 1-paddock. Wat er precies is gebeurd, is niet helemaal bekend, maar het zou gaan om ongepast gedrag jegens een vrouwelijke collega. De Formule 1, de FIA en ook Ford, dat vanaf 2026 de motorleverancier van Red Bull zal zijn, reageerden, terwijl het onderzoek nog liep, in statements dat ze hoopten op een eerlijk en grondig, maar snel proces. Uiteindelijk werd besloten door Red Bull GmbH, het moederbedrijf dat boven Red Bull Racing staat, dat Horner mag aanblijven als teambaas van de renstal waar Max Verstappen en Sergio Pérez voor uitkomen.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Pérez verwacht goede race in Bahrein: "Vandaag niet gemaximaliseerd"

E-mail met foto's

"Het onafhankelijke onderzoek naar de aantijgingen tegen de heer Horner is afgerond en Red Bull kan bevestigen dat de klacht is afgewezen," zo luidde het in een verklaring van de energydrankfabrikant afgelopen woensdag. "De klager heeft een recht van beroep. Red Bull heeft er vertrouwen in dat het onderzoek eerlijk, rigoureus en onpartijdig is geweest." Daarmee leek de kous af te zijn, maar op donderdag werd de paddock opnieuw opgeschud door een anoniem verstuurde e-mail aan prominenten binnen de Formule 1, zoals journalisten, teambazen en bestuurders. In de e-mail stonden foto's met daarin vermeende Whatsapp-gesprekken tussen Horner en de dame in kwestie, maar of de foto's echt zijn, is nog niet duidelijk.

OOK INTERESSANT: Leclerc was sneller dan Verstappen in kwalificatie maar greep naast pole: "Een beetje raar"

Bahrein overschaduwd door negativiteit

Horner is vervolgens door Ben Sulayem en Formule 1-CEO Stefano Domenicali opgeroepen voor een gesprek. Volgens de president van de FIA zou het verkeerd zijn van de internationale autosportbond om op eigen kracht te handelen, maar hij zei er wel bij dat de FIA "elke klacht die via onze compliance officer binnenkomt, zou onderzoeken". Ben Sulayem vervolgde bij de Financial Times over de situatie rondom Horner: "Het beschadigt de sport. Dit is beschadigend op een menselijk niveau. Het is het begin van het seizoen. De Formule 1 is zo populair aan het worden. We moeten gewoon genieten van het begin van het seizoen. Kijk naar de competitie! Waarom moeten we dat overschaduwen met negativiteit?"

Grand Prix van Bahrein dit weekend gratis te bekijken via F1 TV

Het nieuwe Formule 1-seizoen gaat beginnen! F1 TV Pro, de officiële streamingdienst van de koningsklasse, biedt een 7 daags-proefabonnement aan waarmee je de Grand Prix van Bahrein kosteloos kan bekijken.



Bekijk de actie van F1 TV Pro hier.

Gerelateerd