Charles Leclerc zal vandaag de voorste startrij voor de Formule 1 Grand Prix van Bahrein delen met Max Verstappen. Ondanks een snellere rondetijd op de vrijdag, pakte Leclerc niet de pole position. De Ferrari-coureur verklaart wat er gebeurde in Q3.

Red Bull Racing domineerde het seizoen 2023 in de koningsklasse van de autosport met 21 overwinningen in 22 Grands Prix, maar de gaten lijken dit jaar wat kleiner te zijn evenals de voorsprong van Verstappen. Ferrari zat er tijdens de testdagen op het Bahrain International Circuit al goed bij met haar nieuwe SF-24 en ook in de vrije trainingen was de snelheid prima. Dat was niet anders dan in de kwalificatie op de vrijdag. Carlos Sainz was het snelst in Q1, nadat hij een tijd van 1:29.909 klokte. Het hele veld zat binnen 1.039 seconden.

Leclerc sneller in Q2 dan Verstappen in Q3

In Q2 was het de beurt aan Leclerc om de eerste positie te pakken. Met een 1:29.165 was hij meer dan twee tienden sneller dan de 1:29.374 van Verstappen, terwijl Sainz de top drie completeerde. In Q3 was het dan toch weer de regerend wereldkampioen uit Nederland die de pole position pakte. Verstappen was echter met een 1:29.179 langzamer dan Leclerc. De poletijd zat om precies te zijn 0.014 seconden boven de tijd van Leclerc uit Q2. Maar als Leclerc een betere rondetijd klokte, waarom staat hij dan niet op pole? Helaas voor de Monegask bepalen de rondetijden van Q1 en Q2 alleen wie doorgaan naar de volgende kwalificatiesessie en de volgorde van de coureurs die worden geëlimineerd. De beste rondetijden uit de vorige sessie komen dus als het ware te vervallen en de coureurs beginnen een nieuwe sessie zonder een tijd achter hun naam.

Ritme kwijtgeraakt

"De auto voelde goed. De laatste ronde was echter niet de beste ronde die ik had gedaan," legde Leclerc uit tijdens de persconferentie. "Ik denk dat mijn beste ronde die van Q2 was, waar ik alles wat ik wilde in die ronde kon gebruiken. In Q3 vond ik niet echt meteen de grip, wat een beetje raar was, dus dat is iets waar we naar moeten zullen kijken. En ja, om met een gebruikt setje te moeten beginnen aan Q3, ik denk dat dat ons een beetje op achterstand heeft gezet, omdat de baan gaandeweg verandert en het is wat lastiger om uit te lezen hoeveel voorvleugel je nodig hebt voor die laatste run. En ik denk dat we daar ons ritme een beetje zijn kwijtgeraakt."

