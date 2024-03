Alpine was de hekkensluiter van de Formule 1 tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix van Bahrein. Esteban Ocon klokte de negentiende tijd en Pierre Gasly werd, net als vorig seizoen op dit circuit, laatste.

Het bleek al uit analyses van de testdagen: Alpine zou het langzaamste team zijn, in ieder geval aan het begin van het nieuwe Formule 1-seizoen. De A524 is naar verluidt te zwaar en inefficiënt op aerodynamisch gebied. Daarnaast zou het niet alleen niet goed zitten qua kwalificatiepace, maar ook qua racepace. Gasly en Ocon uitten voor de vrije trainingen op het Bahrain International Circuit al hun zorgen en die zorgen zijn dus terecht. Ze werden in Q1 geëlimineerd samen met Kick Sauber-coureurs Valtteri Bottas en Zhou Guanyu en de Williams van Logan Sargeant, en moesten het doen met de laatste twee posities in het veld.

Niet opgeven

"Het is belangrijk dat we samen komen en gemotiveerd blijven om oplossingen te vinden," zei Ocon bij Canal+ na de teleurstelling op de vrijdag. "We staan onderaan de rangorde, maar voor ons ligt het allemaal zo dicht bij elkaar en door een paar tienden te winnen kan je best wat posities van andere teams afpakken. Het zit zo dicht bij elkaar en we moeten niet opgeven. We missen zeker wat snelheid en dat zagen we ook tijdens de testdagen. Maar er is nog een lange race te gaan, we hebben nieuwe banden, iets waar degenen voor ons ongetwijfeld minder van hebben. Het zal nog steeds een interessante race worden morgen."

Pijnlijk

"Natuurlijk doet het pijn om jezelf achteraan op de grid te zien," vertelde Gasly tegenover de Franse tv-zender. "Echter, niks is nog verloren, het is pas de eerste race van het seizoen en er kan nog een boel gebeuren. We gaan alles geven en ons best doen morgen. Eerlijk gezegd is het wel jammer dat dit is waar we staan en we hebben veel werk aan de winkel, dat weten we. We anticipeerden hier ook op en nu moeten we gewoon ons best doen met wat we hebben. Het is gewoon balen als je de gaten ziet. We zaten zo dicht bij doorgaan naar Q2, maar helaas deden we het niet goed tijdens onze laatste run."

