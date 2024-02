Het zogeheten launch season in de Formule 1 is in volle gang, maar tot nu toe zijn het niet de technische hoogstandjes op de auto's die uit het oog springen, maar het gebrek aan kleur. Drie van de inmiddels vier teams die de livery voor aankomend seizoen hebben gelanceerd, zijn straks op televisie wellicht moeilijk van elkaar te onderscheiden.

Het team van Haas trapte dit keer het launch season af, met een aantal gerenderde foto's van de VF-24. Vervolgens was het de beurt aan Williams, Stake F1 en Alpine. McLaren deelde eerder al beelden van de nieuwe kleurstelling, al moet de officiële autopresentatie nog volgen. Wat op valt bij deze vier teams is dat, behalve Williams, ze allemaal met opvallend veel ongespoten carbononderdelen aan de start zullen verschijnen. Dit is allemaal met het oog op gewichtsbesparing, maar met name op televisiebeelden tijdens het seizoen straks, zal het wellicht een eentonig beeld vormen. Daarnaast neemt het een deel van de charme weg van het 'kunstwerk' dat een Formule 1-auto hoort te zijn.

Gewichtsbesparing door ongespoten carbon

De VF-24 van Haas bestaat vrijwel volledig uit 'naakt' carbon, met zwarte verf op de neus en wat witte en rode details op de sidepods en de vleugels. Waar Alpine de afgelopen jaren hoge ogen gooide met haar knalblauwe - en tijdelijke roze - liveries, bestaat de auto voor dit jaar vrijwel volledig uit zwarte verf en zwart carbon. Alleen op de neus, de zijkant en de achtervleugel zien we nog wat blauwe en roze tinten terug. Bij Stake F1 zou je kunnen beargumenteren dat de livery ook groen met zwart zou zijn geweest als men zich niet druk had gemaakt om gewichtsbesparing, maar ook dan zou zwarte verf een heel ander beeld hebben gegeven dan slechts carbon. McLaren heeft het kenmerkende 'papaja-oranje' op haar beurt afgelopen seizoenen ook steeds verder weg laten ebben.

Nieuwe reglementen Formule 1

Williams is - tot nu toe - het enige team dat guitig is geweest met de spuitverf. De FW46 is vrijwel volledig gehuld in het blauw dat we kennen van de afgelopen jaren. En misschien niet meer dan terecht, want Williams is het team dat in 2022 begon met de trend om ongespoten delen op de auto te plaatsen, om zo gewicht te besparen. Op zich een niet meer dan logische zet. In de Formule 1 draait het om milliseconden en kan letterlijk iedere gram een doorslaggevend verschil geven ten opzichte van de concurrent. Sinds de introductie van de nieuwe reglementen in 2022, hebben de teams echter moeite met het op het minimumgewicht krijgen van de hybride-auto's. En dus wordt er overal naar oplossingen gezocht.

Extra ballast

Extra ballast betekent immers minder kilo's die in onderdelen gestoken kunnen worden die wat toevoegen aan de performance van de auto's, en verf is in feite niets meer dan extra ballast. Het voegt niets toe aan de performance van de auto. En dus zien we steeds vaker - met dit jaar tot nu toe als hoogtepunt - dat de teams ervoor kiezen gewicht te besparen door met meer ongespoten onderdelen te rijden. Volgens Formule 1-expert Mark Huges weegt een volledig kleurenschema op een Formule 1-auto ongeveer één kilo, wat gelijk staat aan 0,03 seconde extra per ronde. Over een race van 60 ronden, is dat 1,8 seconde. Wie de Formule 1 volgt, weet dat dergelijke cijfers het verschillen tussen winst en verlies kunnen maken.

Moeilijk voor kijkers

Alhoewel het qua performance dus te verantwoorden is, lijken de teams een beetje door te slaan. Een groot deel van de charme van de Formule 1, zijn de sprekende liveries van de auto's. Ferrari zou Ferrari niet zijn als er gereden werd een grotendeels zwarte ongespoten livery, met hier en daar wat rood. Iets wat bijvoorbeeld Haas en Alpine wel hebben gedaan. Daarnaast kan het serieus lastig worden om deze auto op televisie uit elkaar te houden, vooral als ze in een grote groep rijden.

Dit zal wellicht niet alle doorgewinterde kijkers tergen, maar nu de sport zich steeds meer richt op het aantrekken van nieuwe fans, voelt het gewoon onhandig. Laten we daarom hopen dat de resterende vijf teams voor wat meer kleur op het bodywork hebben gekozen, iets wat in ieder geval bij Red Bull Racing, Ferrari en Visa Cash App RB goed lijkt te komen.