Charles Leclerc heeft zich als tweede gekwalificeerd voor de Formule 1 Grand Prix van Bahrein, de seizoensopener van 2024. De Ferrari-coureur klokte een 1:29.407 en werd op bijna een kwart van een seconde verslagen door regerend wereldkampioen Max Verstappen.

Ferrari focuste zich met Leclerc tijdens de vrije trainingen op de donderdag vooral op de long runs, voordat de Monegask vierde werd in de derde en laatste trainingssessie op de vrijdagochtend. Leclerc kwam pas in de kwalificatie echt lekker naar voren. Na eerst nog de zevende tijd in Q1 ging hij sneller dan wie dan ook in Q2. Tijdens Q3 pakte hij de tweede positie en dat is een verbetering ten opzichte van vorig jaar, toen hij derde werd in de kwalificatie in Bahrein. Ook het gat richting Verstappen is kleiner. In 2023 was het 0.292 seconden en tijdens deze kwalificatie was het slechts 0.228 seconden.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Waarom wordt er een formatieronde verreden voor de start van een Formule 1-race?

Sweet spot

"Ik ben een beetje teleurgesteld," begon Leclerc na afloop van de kwalificatie. "Het was tot nu een lastig weekend. We probeerden heel wat dingen in VT1, VT2 en VT3. Maar daarna vond ik de sweet spot in de kwalificatie. Q1 was lastig en helaas moesten we twee setjes soft gebruiken, waardoor we dat niet konden doen in Q3. Uiteindelijk is het wel een prima kwalificatie en een goed begin van het seizoen. We staan er beter voor dan een jaar geleden, dus dat is goed. Nu moeten we nog zien hoe het zit qua racepace morgen."

OOK INTERESSANT: Leclerc wil zege pakken in Bahrein: 'Gaan er alles aan doen om Red Bull te verslaan'

Ruime voorsprong voor Red Bull

"Ik heb er vertrouwen in dat we een stap vooruit hebben gezet," vervolgde de coureur die volgend jaar Lewis Hamilton als teamgenoot zal hebben. "Maar we moeten morgen maar even zien hoe groot die stap daadwerkelijk is geweest. We denken dat Red Bull nog wel een ruime voorsprong heeft qua racepace. We gaan het zien, maar als er kansen liggen morgen, dan ga ik daar voor."

Grand Prix van Bahrein dit weekend gratis te bekijken via F1 TV

Het nieuwe Formule 1-seizoen gaat beginnen! F1 TV Pro, de officiële streamingdienst van de koningsklasse, biedt een 7 daags-proefabonnement aan waarmee je de Grand Prix van Bahrein kosteloos kan bekijken.



Bekijk de actie van F1 TV Pro hier.

Gerelateerd