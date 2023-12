Waarom wordt er een formatieronde verreden voor de start van een Formule 1-race?

Jan Bolscher

1 december 2023

Vlak voor de start van een Formule 1-race, wordt er altijd eerst een zogeheten formatieronde verreden. Dit lijkt misschien een formaliteit, maar deze langzame ronde is om verschillende redenen belangrijk.

Wie wel eens naar de Formule 1 kijkt, is er ongetwijfeld mee bekend: de formatieronde. Tijdens deze formatieronde vertrekken de coureurs vanaf de startgrid om vervolgens met lage snelheid, en vaak behoorlijk van links naar rechts slingerend, één ronde over het circuit af te werken. Eenmaal terug op de startgrid positioneren de coureurs zich weer op de juiste startpositie. Zodra de laatste coureur in het veld ook weer op zijn plek staat, wordt door één van de marshals de groene vlag gezwaaid. Dit is het teken voor de wedstrijdleiding dat de startlichten aankunnen, waarna de race van start gaat.

Gevaren op de baan

De vraag is: waarom wordt die formatieronde verreden? Dat heeft meerdere redenen. Eén van de belangrijkste redenen is om de coureurs de kans te geven eventuele gevaren te spotten. Ligt er ergens een stuk puin op de baan, of staat er ergens een grote plas water? De coureurs kunnen eventuele gevaren spotten en dit doorgeven aan hun team. In het geval van bijvoorbeeld puin op de baan zal de start waarschijnlijk worden uitgesteld, terwijl het spotten van een grote plas water de coureurs de kans geeft hier omheen te rijden.

Laatste aanpassingen

Ook geeft het de coureurs de kans om nog een aantal laatste wijzigingen te doen. Tijdens de formatieronde wordt er via de boordradio volop gecommuniceerd met de engineers van de teams. Voelen de remmen goed, schakelt de auto goed op, is het gaspedaal goed afgesteld? Dit zijn allemaal dingen die tijdens een formatieronde uitgetest kunnen worden. Soms kunnen er zelfs nog aanpassingen gedaan worden. Bijvoorbeeld door de rembalans aan te passen of de auto via het stuurtje in een andere modus te zetten.

Temperatuur in de banden

Een ander niet onbelangrijk punt is het op temperatuur krijgen van de banden. Er zit best een flink aantal minuten tussen het moment waarop de coureurs zich verzamelen op de startgrid, en de daadwerkelijke start van de race. Dit kan zo twintig minuten zijn. In de Formule 1 wordt gebruik gemaakt van bandenwarmers om het rubber enigszins op temperatuur te houden, maar hiermee krijg je ze bij lange na niet op de gewenste werktemperatuur. Koude banden betekent in de Formule 1 echter geen grip, en geen grip is wat je absoluut niet wil bij de start van een race.

Zonder grip is een klein remfoutje zo gemaakt, en met name bij de start, waar twintig auto's tegelijkertijd op de eerste bocht afstevenen, kan dat catastrofaal zijn. Tijdens de formatieronde proberen de coureurs de banden daarom op de gewenste temperatuur te krijgen. Dit doen ze door met de auto van links naar recht te slingeren en door een aantal keren flink te remmen, om vervolgens het gas weer in te trappen.

Volledige veld in beweging

Maar dan zijn we er nog niet. De formatieronde wordt namelijk ook gebruikt om te kijken of alle auto's van hun plek komen. Het zou niet voor het eerst zijn dat bij het ingaan van de formatieronde een auto stilvalt of verderop in de ronde problemen ontdekt. Formule 1-auto's gaan in ongeveer vier seconden van nul naar tweehonderd kilometer per uur, dus je kan je voorstellen dat je dan niet wil dat je voorganger ineens stil op zijn startplaats blijft staan. Als tijdens de formatieronde blijkt dat er één of meerdere auto's problemen hebben, wordt er een extra formatieronde verreden. Dit geeft coureurs de kans de auto opnieuw te starten, of marshals de kans om de auto van de baan te halen.

Is inhalen tijdens formatieronde toegestaan?

In tegenstelling tot veel andere raceklassen, met name het motorracen, is inhalen tijdens de formatieronde in de Formule 1 verboden. Coureurs moeten op hun startpositie blijven rijden. Hierdoor heb je een klein nadeel als je helemaal vooraan rijdt, omdat je dan als eerste weer tot stilstand komt. Vervolgens moet je wachten tot de laatste coureur, die soms wel een hele sector achterop ligt, ook is aangesloten. Daardoor verlies je weer wat temperatuur in de remmen en de banden, maar dat weegt natuurlijk niet op tegen het voordeel van mogen starten vanaf pole position.