Sergio Pérez heeft naar eigen zeggen niet gemaximaliseerd tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix van Bahrein, maar de Red Bull Racing-coureur heeft goede moed op een beter resultaat in de race.

Pérez klokte tijdens de derde kwalificatie sessie een 1.29.537, waarmee hij op de vijfde plaats eindigde. Teammaat Max Verstappen was met een 1.29.179, ruim drie tienen sneller en legde beslag op pole position. Na afloop vertelt de 34-jarige coureur niet helemaal tevreden te zijn met het verloop van zijn kwalificatie, al heeft hij goede moed op een goed resultaat op zondag. Volgens Pérez biedt de Grand Prix van Bahrein namelijk altijd inhaalmogelijkheden.

Artikel gaat verder onder video

Inhaalmogelijkheden Bahrein

"Het was lastig. Tijdens de kwalificatie waren we nog steeds aan het leren", klinkt het tegenover Viaplay. "Het was de eerste keer dat we met zo'n lichte auto reden. We hebben helaas niet gemaximaliseerd vandaag. We brachten onze kwalificatie in gevaar doordat we een set banden misten in Q2, en uiteindelijk braken we de ronde af. Het was te laat. Maar we staan vijfde en morgen is de race. Het is een circuit waar je altijd in kan halen. Hopelijk is onze bandendegradatie sterk. Ik denk dat we in raceomstandigheden beter zijn, maar het ligt dicht bij elkaar. Het wordt interessant."

