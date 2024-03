Het inmiddels afgeronde onderzoek van Red Bull naar het grensoverschrijdend gedrag van teambaas Christian Horner kreeg een staartje toen er een e-mail rondging met gelekte foto's. Helmut Marko, de hoofdadviseur van het Oostenrijke team, heeft daar nu op gereageerd.

Horner werd ervan beschuldigd ongepast gedrag te hebben getoond jegens een vrouwelijke collega. Red Bull GmbH, het moederbedrijf dat boven Red Bull Racing staat, wees de klacht af na een onafhankelijk onderzoek dat meer dan drie weken duurde. Hij mag dus gewoon aanblijven als teambaas van de renstal waar Max Verstappen en Sergio Pérez voor uitkomen, zo werd woensdag besloten, en daarmee leek de zaak afgesloten te zijn. Op de donderdag werd de paddock echter opnieuw opgeschud door een anoniem verstuurde e-mail aan journalisten, teambazen en bestuurders in de Formule 1. Daarin stonden foto's van vermeende Whatsapp-gesprekken tussen Horner en de dame in kwestie, maar of de foto's echt zijn, is nog niet duidelijk.

Zelf nooit gezien

Horner ging er na de kwalificatie zelf op in bij Viaplay: "Het is een afleiding, of het was een afleiding", aldus de teambaas over de situatie. "Het onderzoek is afgerond en de klachten zijn verworpen. Voor mij is het de normale gang van zaken en ik focus mij op het racen." Op de vraag of hij een doelwit op zijn rug heeft, omdat een anoniem persoon het vermeende bewijs heeft rondgestuurd, klonk het: "Daar kan ik geen commentaar opgeven. Trek je eigen conclusie maar." Marko houdt zich er nu ook niet meer stil over. "Ik ben compleet verbijsterd en erover verbaasd dat de documenten zijn gelekt. Ik heb ze zelf nooit gezien," zo hield Marko het kort tegenover Bild. Wat nu de volgende stap is en of er überhaupt een volgende stap komt, is nog niet bekend.

