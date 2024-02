Hoewel Sergio Pérez nog altijd de beste papieren in handen heeft voor een contractverlenging bij Red Bull Racing, legt Helmut Marko uit dat hij alle opties voor 2025 openhoudt. Daniel Ricciardo heeft zijn terugkeer naar het topteam nooit uitgesloten en Marko houdt ook nog altijd Lando Norris in de gaten.

Het is misschien wel het meest gewilde zitje van de Formule 1-paddock, naast Max Verstappen bij Red Bull Racing. 'Checo' krijgt de taak mee om in 2024 zijn contractverlenging te verdienen en volgens Marko heeft de Mexicaan het allemaal in eigen hand. Afgelopen jaar wist Verstappen wederom de wereldtitel te pakken, maar Pérez kon zichzelf uiteindelijk op de borst slaan als vicekampioen.

Na de zomerstop knoop doorhakken

In gesprek met Motorsport-Total legt Marko uit dat Pérez nog altijd de beste papieren in handen heeft: "Hij heeft nog een contract voor 2024. Het is aan hem. Als hij in dezelfde vorm rijdt als hoe hij de laatste paar races is geëindigd, dan kunnen we makkelijk praten over een verlenging." Marko wil pas de knoop doorhakken na de zomerstop: "Na de zomerstop kunnen we al bepaalde overwegingen klaar hebben."

Andere gegadigden

Niet alleen Pérez mikt op het zitje in 2025, ook Ricciardo heeft er geen geheim van gemaakt dat hij weer terug naar Red Bull Racing wil. Ook de naam van Norris zong een tijdje rond en inmiddels is daar Alexander Albon bijgekomen. Voor Marko is Ricciardo de meest realistische optie, al moet hij het wel even laten zien. "Ricciardo moet laten zien dat hij Tsunoda duidelijk onder controle heeft. Dan is hij wellicht een kandidaat", aldus Marko.

