De voorzitter van de Indianapolis Motor Speedway (IMS), Doug Boles, heeft opnieuw zijn kritiek geuit op het ongeoorloofd gebruik van 'zijn' handelsmerk door de Formule 1. De zin 'The Greatest Spectacle in Racing' is namelijk toebedeeld aan de Indy 500, maar in een nieuw promotiefilmpje werd het wederom gelinkt aan de koningsklasse.

Het is niet de eerste keer dat de Formule 1 zich waagt aan het gebruik van het zinnetje. Zo werd de Grand Prix van Las Vegas vorig jaar nog aangeduid als 'het grootste racespektakel ter wereld' waarbij Vegas de 'sport- en entertainmenthoofdstad van de wereld' werd genoemd - gevaarlijk dicht bij een ander handelsmerk van ISM, de 'Racehoofdstad van de wereld'. Het gebruik ervan werd destijds met de mantel der liefde bedekt, echter de Formule 1 heeft nu wederom een promotiefilmpje de lucht ingestuurd, waarbij er wordt gehint op het handelsmerk.

Teleurstellend

Hoewel Boles nog niet van laster wil spreken, raakt zijn geduld met Liberty Media op, zo vertelt hij bij Indystar: "We zijn ons bewust van het gebruik van ons merk in wat lijkt op een promotiespot. We zullen deze kwestie opnieuw bespreken met de juiste mensen en zijn bereid alle mogelijke maatregelen te nemen om het intellectuele eigendom van ons merk te beschermen. Het blijft teleurstellend dat anderen hun eigen merkidentiteit niet kunnen creëren zonder inbreuk te maken op de onze."

Strijd tegen Formule 1

De Formule 1 groeit in de Verenigde Staten en opent daarmee de concurrentiestrijd met de autosport in het land zelf. Volgens Boles hebben zijn advocaten er bijna een dagtaak aan om zich te verdedigen tegenover bedrijven als Liberty Media. "Je moet het elke keer weer afdwingen. Soms maken mensen het ons moeilijk als we een familiebedrijf uitschakelen, maar als je ze niet uitschakelt en iemand als Formule 1 doet dit, dan heb je geen recht om ze uit te schakelen."

