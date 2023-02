Mercedes onthult zwarte W14, Hamilton en Russell niet te spreken over FIA-verbod | GPFans Recap

Vincent Bruins

Woensdag 15 februari 2023 21:59

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Vandaag draaide het nieuws natuurlijk vooral om Mercedes. De Duitse renstal heeft namelijk het doek getrokken van de gloednieuwe W14-bolide die weer volledig in het zwart is. Teambaas Toto Wolff liet weten ontzettend trots te zijn na een lange winter en hoopt dat de auto net zo snel is als hij eruitziet. Lewis Hamilton staat te popelen om het seizoen te beginnen om goed de auto's van de concurrentie te kunnen vergelijken met die van Mercedes. Hij is echter niet te spreken over het verbod van de FIA op politieke uitingen. Zijn teamgenoot George Russell, eveneens voorzitter van de Grand Prix Drivers' Association, vraagt zich ook af waar deze 'domme regel' vandaan komt. Mercedes maakte ook wat motorproblemen mee tijdens de shakedown op dezelfde dag dat McLaren-CEO Zak Brown laat weten te overwegen om misschien over te stappen naar een andere motorfabrikant. Christian Horner is ondertussen dieper ingegaan op waarom Red Bull geen toekomst met Honda voor zich zag en dus een samenwerking met Ford is aangegaan.

Chandhok: "De realiteit is dat ik Norris niet naar Red Bull zie gaan naast Max"

Karun Chandhok denkt dat Mercedes al een ideale opvolger van Lewis Hamilton op het oog heeft, mocht de zevenvoudig wereldkampioen binnenkort besluiten toch te stoppen met racen in de Formule 1. Chandhok denkt dat Norris "de nummer één keus" is voor de Zilverpijlen, omdat Red Bull en Ferrari geen optie zijn voor de talentvolle Brit. De Sky Sports-analist legt in de podcast van Autosport uit waarom. Meer lezen? Klik hier!

Wolff ontzettend trots op W14 na lange winter: "Is ze net zo snel als ze eruit ziet?"

Het team van Mercedes heeft het doek getrokken van de W14 in de hoop opnieuw jacht te maken op de wereldtitel en de Duitse formatie is na een jaartje zilver weer teruggekeerd naar de zwarte livery. Toto Wolff hoopt dat de gloednieuwe bolide net zo snel is als hij eruitziet en kijkt uit naar het nieuwe seizoen na een lastig jaar in de Formule 1: "Als ik terugkijk, was het een heel moeilijk seizoen. De auto was bij de start helemaal niet goed. We waren lang bezig met het uitvogelen van de problemen. We moesten onze emoties onder controle houden." Meer lezen? Klik hier!

Hamilton "zoomde in" op foto's van concurrerende auto's: "Wat hebben zij?"

Lewis Hamilton en het team van Mercedes presenteerde vanochtend hun in het oog springende W14 aan het grote publiek. De in het zwart gehulde auto ontving veel lof op social media, maar of de wagen ook snel is, moet nog blijken. Hamilton kan niet wachten de W14 te vergelijken met de concurrentie. "We staan allemaal te popelen om naar buiten te gaan en om te zien waar iedereen staat. Je ziet de foto's van iedereen van hun nieuwe auto's en dan begin je in te zoomen om te kijken wat zij hebben (bedacht, red.)," zo vertelt Hamilton bij de onthulling van de W14. Meer lezen? Klik hier!

Hamilton niet onder de indruk van FIA-verbod: "Niets houdt me tegen"

Lewis Hamilton is niet te spreken over het verbod van de FIA op politieke uitingen. De autobond wil tegenwoordig van tevoren een statement inzien, voordat een coureur op eigen houtje een activistische rol gaat aannemen. De zevenvoudig kampioen was in de voorbije jaren juist één van de coureurs die van zich heeft laten horen. Samen met Sebastian Vettel maakten de twee kampioenen gretig gebruik van hun status in de autosport. Daar waar Vettel in het verleden zich vooral heeft ingezet voor het verbeteren van mensenrechten en aandacht heeft gevraagd voor klimaatveranderingen, heeft Hamilton zich in de voorbije jaren hard gemaakt voor inclusiviteit en diversiteit. "Niets houdt me tegen om te spreken over de dingen waar ik gepassioneerd over ben en de problemen die er zijn," vertelde de zevenvoudig wereldkampioen tegenover onder andere GPFans. Meer lezen? Klik hier!

Russell kraakt 'domme regel' FIA: "Totaal onnodig in onze sport"

Niet alleen Lewis Hamilton sprak vandaag nog maar eens zijn ongenoegen uit over de aanscherpingen van de FIA omtrent het uitspreken van politieke statements. Teamgenoot George Russell biedt bijval aan alle coureurs die zich eerder uitspraken en spreekt van een 'domme regel'. "Ik weet niet precies waarom de FIA een houding als deze heeft aangenomen," zo briest de voorzitter van de Grand Prix Drivers' Association. Meer lezen? Klik hier!

McLaren overweegt om te stoppen met Mercedes-motoren

McLaren-CEO Zak Brown bevestigt dat de renstal de opties aan het overwegen is op het gebied van de power units. Het team beschikt tot en met 2025 over Mercedes-krachtbronnen, maar de Amerikaan onthult dat er voor de periode daarna nog niets is vastgelegd. Hoewel Brown blij is met de samenwerking met Mercedes, sluit hij een overstap bij Motorsportweek niet uit: "We zijn erg blij met Mercedes. We hebben wat tijd om te beslissen wat we willen doen in 2026 en daarna. Ik denk dat het spannend is voor de Formule 1 dat er zoveel fabrikanten in de sport komen." Meer lezen? Klik hier!

'Mercedes komt met de schrik vrij na motorproblemen tijdens shakedown'

Het team van Mercedes keek een aantal uren na de presentatie van de W14 al aan tegen problemen met de motor. Tijdens de shakedown op Silverstone had de power unit last van fouten tijdens de ontsteking en uit voorzorg is de krachtbron opgestuurd voor reparatie, zo wist het Spaanse Virutas de Goma te melden. Meer lezen? Klik hier!

Horner verklaart samenwerking met Ford in plaats van Honda: "Het werd te ingewikkeld"

Op 3 februari werd de Red Bull RB19, de nieuwe bolide van Sergio Pérez en Max Verstappen, onthuld in New York City. Daarnaast werd ook een samenwerking met Ford Motor Company vanaf 2026 aangekondigd. Christian Horner legt uit waarom de Oostenrijkse renstal geen toekomst meer ziet met Honda: "We hebben de relatie onderzocht voor na 2025. Het werd echter logistiek gewoon te ingewikkeld. Dat de motorfabrikanten zich nu hebben ingeschreven, betekent niet per se dat ze er in 2026 daadwerkelijk zullen zijn." Meer lezen? Klik hier!

