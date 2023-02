Jeen Grievink

Woensdag 15 februari 2023 13:17 - Laatste update: 13:20

Lewis Hamilton en het team van Mercedes presenteerde vanochtend hun in het oog springende W14 aan het grote publiek. De in het zwart gehulde auto ontving veel lof op social media, maar of de wagen ook snel is, moet nog blijken. Hamilton kan niet wachten de W14 te vergelijken met de concurrentie.

Met de W14 hoopt Mercedes het komend seizoen helemaal anders te doen. Waar de auto zich vorig seizoen al hobbelend voortbewoog over het circuit, hoopt de Duitse renstal nu vanaf de eerste race weer voorin mee te kunnen doen. De nieuwe bolide maakte bij de presentie een indrukwekkende en agressieve indruk, maar of dit zich ook gaat vertalen naar prestaties op de baan, is nog even afwachten. Hamilton kan niet wachten om de wagen aan de tand te voelen en deze te meten met de bolides van de concurrentie, waarvan Red Bull en Ferrari natuurlijk de belangrijkste zijn.

Hamilton "zoomde in" op auto's van concurrentie

Hamilton is gebrand om terug te slaan, nadat hij een matig 2022 achter de rug had. De Brit wil Verstappen als titelhouder het vuur aan de schenen leggen. In een poging ergens een voordeel te vinden ten opzichte van de concurrentie, heeft Hamilton de verschillende concurrerende auto's al nauwkeurig geobserveerd. "We staan allemaal te popelen om naar buiten te gaan en om te zien waar iedereen staat. Je ziet de foto's van iedereen van hun nieuwe auto's en dan begin je in te zoomen om te kijken wat zij hebben (bedacht, red.)", zo vertelt Hamilton bij de onthulling van de W14.

Welk team heeft het beste werk geleverd?

Hopelijk heeft Hamilton zich niet alleen beperkt tot de foto's, want niet ieder team presenteerde haar Ć©chte 2023-wagen. Hamilton zal echter ook de beelden van de diverse shakedowns hebben gezien. Hoe dan ook, het blijft toch nog even afwachten hoe iedereen er voor staat, zo weet ook hij. "We zullen volgende week pas ontdekken wat iedereen precies in petto heeft", aldus de zevenvoudig wereldkampioen.

Back in black. šŸ–¤ Meet the Mercedes-AMG F1 W14 E PERFORMANCE. šŸ˜



We're #AllInPerformance. šŸ’Ŗ pic.twitter.com/qKYiQiR6In — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) February 15, 2023

