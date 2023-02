Remy Ramjiawan

Woensdag 15 februari 2023

Het team van Mercedes keek een aantal uren na de presentatie van de W14 al aan tegen problemen met de motor. Tijdens de shakedown op Silverstone had de power unit last van fouten tijdens de ontsteking en uit voorzorg is de krachtbron opgestuurd voor reparatie, zo weet het Spaanse Virutas de Goma te melden.

De Duitse renstal presenteerde woensdagochtend dan eindelijk de bolide van het nieuwe jaar. De opvolger van de W13 is zwart gekleurd, om meerdere redenen. Zo is Mercedes natuurlijk ook bezig om zoveel mogelijk gewicht te besparen en net als vele andere teams is ervoor gekozen om dan maar iets meer carbon te laten zien. Het team borduurt met de W14 voort op het zeropod-concept en dit jaar wil de renstal weer een echte gooi doen naar de titel.

Shakedown

Ferrari koos ervoor om de shakedown live op YouTube uit te zenden en het is maar goed dat Mercedes niet voor hetzelfde idee heeft gekozen. De W14 had namelijk last van motorproblemen. "De shakedown van de Mercedes W14 is niet verlopen zoals gepland. Na de presentatie werd de auto op Silverstone aan de tand gevoeld en kreeg deze motorproblemen. De power unit is opgestuurd voor reparatie en had last van ontstekingsproblemen, liep stroef en haperde. Er is wat zorgen dat de problemen kunnen terugkeren", zo is te lezen op de Twitterpagina van Virutas de Goma.

El estreno del Mercedes W14 no ha sido el soñado. Tras la presentación lo han puesto a rodar en el Silverstone y ha dado problemas de motor. Han mandado la unidad a reparar. Tenía problemas de encendido, rateaba y fallaba. Sabían que iba a pasarles. Temen que se repita pic.twitter.com/GlKRfaCJoJ — Virutas de Goma™ (@VirutasF1) February 15, 2023

Montagefout

Na kort onderzoek van het team, bleek het om een kleinigheidje te gaan. "Het probleem is op te lossen, het is niet ernstig en was te wijten aan een fout bij de montage van de motor op het chassis. Morgen gaan ze terug naar het circuit voor een filmdag, vandaag was de shakedown", aldus de Spanjaarden.

