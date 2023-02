Jeen Grievink

Woensdag 15 februari 2023 05:14

Karun Chandhok denkt dat Mercedes al een ideale opvolger van Lewis Hamilton op het oog heeft, mocht de zevenvoudig wereldkampioen binnenkort besluiten toch te stoppen met racen in de Formule 1. Chandhok denkt dat Norris "de nummer één keus" is voor de Zilverpijlen, omdat Red Bull en Ferrari geen optie zijn voor de talentvolle Brit.

Norris heeft met zijn 23 jaar nog een hele toekomst voor zich in de koningsklasse van de autosport, maar de coureur uit Bristol lijkt nu al erg geliefd bij de topteams. Red Bull voerde al eens oriënterende gesprekken met hem en volgens voormalig F1-teammanger Peter Windsor zou Norris ook in beeld zijn bij Ferrari. Chandhok denkt op zijn beurt dat Norris "de nummer één keus" is voor Mercedes als Hamilton besluit het bijltje er bij neer te gooien. De Sky Sports-analist denkt dat de andere twee topteams niet echt een optie zijn voor de McLaren-coureur en legt in de podcast van Autosport uit waarom.

Norris niet naar Red Bull als nummer twee naast Verstappen

"De realiteit is dat ik hem niet naar Red Bull zie gaan om een nummer twee te worden naast Max", zo sluit Chandhok het eerste topteam op de grid uit voor Norris. Ook Ferrari is volgens hem niet aannemelijk. Ferrari heeft haar twee coureurs vastgezet". De enige serieuze mogelijkheid om een stap omhoog te maken, is een transfer naar Mercedes, zo denkt hij. "Zijn optie is naar Mercedes gaan wanneer Lewis Hamilton stopt, want George Russell gaat nergens heen. Norris kan bij McLaren blijven totdat dat (pensioen Hamilton, red.) gebeurt. Ik denk dat McLaren hem veilig kan vasthouden totdat dat gebeurt."

Mercedes zal flink in de buidel moeten tasten voor Norris

Volgens Chandhok zal er wel een flinke prijs betaald moeten worden, wil Mercedes Norris losweken bij McLaren. De Brit heeft immers nog een contract tot medio 2025 bij de renstal uit Woking. "Stel dat Lewis aan het einde van het jaar plots beslist 'Ik heb er genoeg van, ik stop ermee', dan wordt het - denk ik - een behoorlijk gecompliceerd proces."

Hij vervolgt: "Geen twijfel dat Lando de nummer één keus is voor Mercedes om Lewis te vervangen. Het is briljant onderhandeld van Zak (Brown, red.) en het team (McLaren, red.) om Norris aan hen te binden. We weten allemaal dat mensen uitgekocht kunnen worden, kijk bijvoorbeeld naar Gasly, het gebeurt vaak, maar het gaat veel kosten. Het wordt tricky", aldus Chandhok.

