Viaplay verhoogt kosten maandabonnement, FIA reageert op onderzoek Horner | GPFans Recap

De Formule 1 ontwaakt deze week dan echt uit de winterstop, met de testdagen die vanaf woensdag gaan beginnen. Vandaag werd bekend dat Viaplay in mei haar maandabonnementsprijzen gaat verhogen. De FIA heeft ook een officiële reactie op het onderzoek van Red Bull naar Christian Horner gegeven en Max Verstappen en Sergio Pérez geven hun eerste bevindingen van de RB20. Dit en meer lees je in de nieuwe editie van de GPFans Recap.

Hoe laat beginnen de Formule 1-testdagen in Bahrein en waar kun je deze bekijken?

Woensdag gaat de Formule 1 dan eindelijk beginnen aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Dat zal allemaal van start gaan met de testdagen in Bahrein. De teams zijn inmiddels al afgereisd naar Bahrein en GPFans zet op een rijtje wanneer je moet inschakelen om niets van de testdagen te missen.

Verstappen en Pérez reageren op eerste meters RB20: "De eerste gevoelens zijn goed"

Max Verstappen en Sergio Pérez hebben hun eerste paar ronden in de RB20 er al opzitten en kijken voorlopig tevreden terug. Al gaat het echte werk pas woensdag beginnen. "De eerste gevoelens zijn goed en ik voel me comfortabel. Dat is het belangrijkste", aldus de regerend kampioen.

FIA laat in navolging van Formule 1 van zich horen in zaak Christian Horner

Nadat bekend werd dat Red Bull een onderzoek tegen Christian Horner heeft lopen, staat de positie van de teambaas onder een vergrootglas. De Formule 1 heeft zich dit weekend al over het onderzoek uitgelaten en ook de FIA is met een statement gekomen, al kan het orgaan weinig zeggen over de inhoud.

Hamilton post foto met ontbloot bovenlichaam op Instagram: "Ik ben er klaar voor"

Normaliter is het teamgenoot George Russell die zich met een ontbloot bovenlichaam laat zien, maar Lewis Hamilton kan er op Instagram ook wat van. De zevenvoudig kampioen gaat beginnen aan zijn laatste jaar bij Mercedes en deelt voorafgaand aan de testweek nog even een kiekje.

Viaplay verhoogt kosten maandabonnement vanaf 22 mei met 2 euro per maand

De Nederlandse uitzendgemachtigde van de Formule 1, Viaplay, zal in mei haar de kosten van een maandabonnement omhoog doen. Daar waar een maandabonnement nu nog voor 15,99 euro per maand te regelen is, zal dat vanaf 22 mei 17,99 euro per maand kosten.