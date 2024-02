Vanaf 22 mei worden maandabonnementen bij Viaplay 2 euro duurder. Wie vanaf dat moment een abonnement bij de streamingdienst afsluit betaalt niet 15,99 euro, maar 17,99 euro, zo meldt TotaalTV.

Hoewel de nieuwe CEO van Viaplay in Nederland, Roger Lodewick, vorige maand nog aangaf dat 15,99 euro per maand best reëel is, gaat de prijs vanaf 22 mei omhoog. Vanaf die datum kost een maandabonnement namelijk 17,99 euro. Een jaarabonnement lijkt dan ook voordeliger te zijn, want dat kost omgerekend zo'n 12,79 euro per maand. De Scandinavische streamingdienst lijkt dan ook vooral daar naartoe te duwen, want na de Grand Prix van Saoedi-Arabië vervalt die deal namelijk ook.

Financiële problemen Viaplay

Volgens Tweakers moeten de wijzigingen wat betreft de prijs, in het licht van de financiële problemen van de Scandinavische streamingdienst worden gezien. In september kondigde het bedrijf namelijk nog aan dat de goedkopere jaarabonnementen juist verdwenen. Destijds wilde het bedrijf zich richten op het maandelijkse aanbod, maar die keuze lijkt dus te zijn teruggedraaid.

Spelen FOM en Viaplay onder één hoedje?

Vanaf dit seizoen krijgen abonnementhouders van Viaplay ook toegang tot F1 TV Pro. Door de samenwerking komt er simpelweg meer content beschikbaar en TotaalTV vermoedt dat Viaplay een zetje in de rug heeft gekregen van de FOM. Zo mag het geen geheim zijn dat de uitzendrechten van de sport momenteel weer in de etalage staan. Door de samenwerking hoopt Viaplay mogelijk meer abonnees aan te trekken, waardoor de uitzendrechten in waarde toenemen. Dit zou uiteindelijk de verkoopprijs verder kunnen verhogen.

Extra buffer om te bieden op nieuwe periode F1-rechten

Toch kan het ook een vorm zijn van een buffer opbouwen voor Viaplay. Er zouden ongeveer een miljoen abonnees op Viaplay zijn. Als al deze abonnees elk 2 euro per maand extra zouden betalen, zou het bedrijf zo'n 24 miljoen euro extra verdienen. De huidige prijs die Viaplay per jaar betaalt voor de rechten is 35 miljoen euro, maar verwacht wordt dat de nieuwe kosten naar 50 miljoen euro per jaar gaan. De prijsverhoging zou dat verschil wellicht kunnen overbruggen.