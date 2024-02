Hoewel Osaka graag de Formule 1 naar zich wil toetrekken, legt Hiroshi Mizohata (voorzitter Osaka Tourism Bureau) uit dat hij dat niet per se ten koste van Suzuka wil gaan doen. Het testcircuit van Honda is niet alleen geliefd bij de coureurs, ook veel fans genieten van de baan en Mizohata stelt daarom dat de twee evenement naast elkaar zouden kunnen bestaan.

Eind januari gaf het Osaka Tourism Bureau aan dat het interesse heeft om de koningsklasse naar zich toe te halen. Het model dat Las Vegas hanteert moet daarin het voorbeeld zijn, zo stelde het bureau eerder. De Formule 1 legt zich steeds meer toe op stratencircuits, iets wat de aankondiging van de race in Madrid onlangs bevestigde. Osaka ziet haar kans dan ook schoon, al stelt Mizohata wel dat het plan nog in de kinderschoenen staat.

Evenement kan rekenen op interesse van investeerders

Hoewel Osaka voornamelijk de eigen kansen heeft onderzocht, wil het evenement het liefst naast de race in Suzuka blijven bestaan. De Verenigde Staten telt momenteel drie races en in Italië worden er ook twee verreden. Mizohata wijst naar de noodzaak van een solide bedrijfsplan, alleen daarmee zou hij voor twee races in het land kunnen zorgen. Het startschot is half januari gegeven, toen de interesse kenbaar werd gemaakt en er zouden al buitenlandse investeerders geïnteresseerd zijn.

Osaka en Suzuka op Formule 1-kalender

De angst is dat Osaka het plekje van Suzuka wil gaan innemen, maar daar is de stad niet op uit. "Natuurlijk willen we niet 'de F1 van Suzuka weghalen' en we zijn ook niet in een positie om dat te zeggen. Ik vind dat de fans die de F1 op Suzuka steunen, gewaardeerd moeten worden en ik hoop dat we Suzuka samen kunnen ontwikkelen naast Osaka. We willen graag nauw samenwerken met Suzuka en een relatie opbouwen waarin beide partijen kunnen groeien", zo legt Mizohata uit bij AS-web.

Stratencircuit VS permanente baan

Dat er een stratencircuit wordt geopperd, valt niet bij elke fan in de smaak. Zo zijn er de laatste jaren steeds meer van dat soort banen bijgekomen. "Als we een permanent circuit vanaf nul zouden moeten opbouwen, zou dat een enorme bouwtijd vergen. Aan de andere kant is het bij openbare wegen belangrijk hoe je omgaat met wat er al ligt." Er wordt dus nog gewikt en gewogen en het plan staat volgens Mizohata nog in de kinderschoenen.