Lewis Hamilton begint dit jaar aan zijn laatste seizoen bij het team van Mercedes, alvorens hij de veelbesproken overstap naar Ferrari maakt. De zevenvoudig wereldkampioen hoopt nog één keer te vlammen voor de Zilverpijlen en lijkt in ieder geval topfit te zijn voor de strijd.

Enkele weken geleden sloeg het nieuws rondom Hamilton zijn vertrek naar Ferrari als donderslag bij heldere hemel in. Lange tijd leek de man uit Stevenage zijn loopbaan bij het team van Mercedes, waar hij inmiddels alweer sinds 2014 actief is, af te gaan sluiten. Tóch activeerde de Brit een clausule in zijn in 2023 ondertekende contract, waardoor hij na dit jaar zijn weg naar buiten kan vinden. Vervolgens zette hij zijn krabbel onder een contract voor meerdere jaren bij het team van Ferrari. Met de Italiaanse renstal hoopt hij nog één keer voor zijn felbegeerde achtste wereldtitel te gaan.

Voordat het allemaal zover is, rijdt Hamilton natuurlijk dit jaar nog gewoon voor zijn geliefde Mercedes. Ook in dienst van de Zilverpijlen gaat Hamilton nog één keer voor een wereldkampioenschap. Daarbij is het natuurlijk wél te hopen dat hij een betere auto dan vorig seizoen van het team krijgt. In 2023 bleef Mercedes namelijk weg van de zeges en was een wereldtitel al helemaal niet denkbaar. Hamilton lijkt er zelf in ieder geval helemaal topfit en klaar voor te zijn. Op Instagram post hij namelijk een story met ontbloot bovenlichaam met de tekst: "Ik ben er klaar voor".