Een week geleden lanceerde Red Bull Racing de RB20, waarmee men in 2024 op jacht gaat na het succesvol verdedigen van de wereldtitels. Inmiddels hebben Max Verstappen en Sergio Pérez de eerste meters in het nieuwe speeltje er al op zitten en Red Bull publiceert nu de reactie van het tweetal.

Red Bull beleefde in 2023 natuurlijk een seizoen om van te dromen. De Oostenrijkse formatie wist aan de hand van de fenomenale RB19 maar liefst 21 van de 22 races te winnen. Alleen in Singapore ging het mis voor het team van Verstappen en Pérez, toen op het zwakste circuit van de bolide Carlos Sainz en Ferrari er vandoor gingen met de overwinning. Verder reed het team van Christian Horner een foutloos seizoen en dat smaakt natuurlijk naar meer in 2024.

Verstappen reageert

Dat hoopt men te gaan bewerkstelligen met de RB20, de nieuwe productie van de hand van Adrian Newey. Inmiddels blijken Verstappen en Pérez de eerste meters in de nieuwe wagen erop te hebben zitten en Red Bull toont hun eerste reacties: "Ik spring zojuist uit de auto na de eerste run met de RB20. Het was helaas een beetje regenachtig vandaag helaas. De eerste gevoelens zijn goed en ik voel me comfortabel. Dat is het belangrijkste. Een hoop dingen zijn gecheckt, nu kijk ik ernaar uit om in Bahrein te gaan rijden en de auto echt goed te leren begrijpen."

Pérez

Naast Verstappen kreeg ook Pérez vorige week de gelegenheid om voor het eerst meters te maken in de nieuwe wagen en ook hij reageert: "Ik heb net in de RB20 gereden. Het voelt geweldig om terug te zijn. Het was een beetje koud in Silverstone, maar verder was alles goed. Er liggen mooie tijden in het verschiet. Alles voelde goed, dus nu kijk ik ernaar uit om jullie allemaal weer te zien in Bahrein."