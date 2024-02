Christian Horner ligt momenteel onder een vergrootglas wegens het onderzoek van zijn team naar het vermeende grensoverschrijdende gedrag vanuit zijn kant binnen Red Bull Racing. In navolging van de Formule 1 reageert ook de FIA middels een statement, al weigert men commentaar te geven op de situatie.

De Formule 1 is op dit moment in de ban van wat er allemaal aan de hand is bij het team van Red Bull Racing. Christian Horner wordt sinds twee weken geleden beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag en het team van Red Bull Racing is een onderzoek gestart om uit te zoeken of er daadwerkelijk meer aan de hand is. Inmiddels loopt het onderzoek binnen het team en is de bom ontploft. Er wordt van alles gezegd en geschreven. Zo zou het volgens sommige bronnen om seksueel grensoverschrijdend gedrag gaan, terwijl dat volgens andere kanalen weer niet zo is.

Eerder statement F1

Duidelijk is wel dat het rommelt binnen de formatie van Horner en dat er idealiter snel een oplossing komt. De Formule 1 reageerde eerder al middels een statement waarin men uitsprak daarop te hopen: "We hebben vernomen dat Red Bull een onafhankelijk onderzoek is gestart naar de interne beschuldigingen binnen Red Bull Racing. We hopen dat de zaak bij de eerste de beste mogelijkheid wordt opgehelderd, na een eerlijk en grondig proces. Op dit moment geven we verder geen commentaar."

Statement FIA

In navolging van de Formule 1 is het de FIA dat nu met een soortgelijk statement naar buiten treedt. Het motorsportorgaan houdt zich op de vlakte wat betreft commentaar: "Met betrekking tot het onafhankelijke onderzoek dat momenteel door Red Bull uitgevoerd wordt, laat de FIA nog eens weten dat men zich onthoudt van commentaar totdat het onderzoek afgesloten is en de uitkomst bekend is. De FIA blijft zich inzetten als het gaat om de hoogste normen qua integriteit, eerlijkheid en inclusiviteit binnen onze sport."