In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Met vandaag onder andere Max Verstappen die zijn licht heeft laten schijnen op het wederom aangepaste format rondom de sprintraces. De Nederlander noemt het verschuiven van een aantal sessies een verbetering, maar is nog altijd niet enthousiast. Verder heeft Fernando Alonso laten weten dat hij zich bewust is van zijn unieke positie op de rijdersmarkt voor vanaf 2025, gaf Nico Rosberg te kennen dat een rentree in de Formule 1 niet meer tot de mogelijkheden behoort en heeft Christian Horner meer verteld over de nieuwe sidepods van de RB20. Dit en meer lees je in deze nieuwe GPFans Recap.

Verstappen voelt nog altijd weinig voor sprintformat

Max Verstappen noemt de recente wijzigingen aan het sprintformat in de Formule 1 een verbetering, maar vertelt nog altijd niet echt warm te draaien voor het verrijden van een extra race over 100 kilometer tijdens een Grand Prix-weekend. Een van de wijzigingen is het versoepelen van de parc ferme-regels. Alhoewel de indeling nu "iets logischer" is volgens de drievoudig wereldkampioen, hecht hij nog altijd weinig waarde aan de sprintraces: "Persoonlijk word ik er niet enthousiaster van om een sprintrace te winnen of te vechten voor dat soort races", aldus de 26-jarige Red Bull Racing-coureur. Het hele verhaal lezen? Klik hier.

Alonso: 'Ik ben de enige beschikbare wereldkampioen voor 2025'

Fernando Alonso vertelt dat het in de eerste plaats zijn prioriteit is om zijn verblijf bij Aston Martin te verlengen, mocht hij na 2024 door willen in de Formule 1. Maar de Spanjaard weet naar eigen zeggen ook dat hij zich in een unieke situatie op de coureursmarkt voor 2025 bevindt. "Er staan maar drie wereldkampioenen op de grid, en ik ben waarschijnlijk de enige die beschikbaar is voor 2025", klinkt het onder andere. "Dus ik begeef mij in een goede positie. Maar tegelijkertijd: zodra ik de beslissing neem of ik in de toekomst wil blijven racen of niet, is het eerste en enige gesprek dat ik in het begin zal hebben, met Aston Martin." Het hele verhaal lezen? Klik hier.

Horner: 'Sidepod-design RB20 niet om de concurrentie om de tuin te leiden'

Teambaas Christian Horner vertelt dat Red Bull Racing niet probeert Mercedes om de tuin te leiden met het ontwerp van de auto voor 2024. De RB20 toont namelijk enkele overeenkomsten met de Zilverpijl van afgelopen jaar. "Het is niet tactisch. Het is gebaseerd op performance en op wat we zien aan de hand van onze simulaties", klinkt het. "De auto ziet er zichtbaar anders uit op bepaalde vlakken, in vergelijking met afgelopen jaar. De stopwatch zal het zeggen, maar in een virtuele wereld zouden we dit ontwerp niet toegepast hebben als we niet hadden gedacht dat het beter zou zijn." Het hele verhaal lezen? Klik hier.

Marko gelooft niet dat Verstappen ook in 2024 zou winnen in RB19

Helmut Marko noemt het "onzin" dat Max Verstappen aankomend seizoen ook in de Red Bull van afgelopen jaar zou kunnen winnen, maar erkent tegelijkertijd dat er weinig fout zou moeten gaan als het team haar werk goed heeft gedaan. "Dat is onzin", klinkt het. "Afgelopen jaar kwam McLaren op bepaalde circuits bijvoorbeeld bij ons in de buurt, maar ze waren niet consistent genoeg. Het zal duidelijk worden tijdens de testdagen in Bahrein. Wat we nu al kunnen zeggen is dat de nieuwe auto een evolutie van de auto van afgelopen jaar is, en toen hadden we het beste pakket." Het hele verhaal lezen? Klik hier.

Rosberg sluit Formule 1-rentree uit: "Dat is voorbij"

Nico Rosberg laat te midden van de geruchten over die Lewis Hamilton bij Mercedes gaat vervangen, weten dat een rentree in de Formule 1 niet meer tot de mogelijkheden behoort. De Duitser hing eind 2016 plotseling zijn helm aan de wilgen, nadat hij de Brit versloeg in het gevecht om het wereldkampioenschap. "Ik ben geen comeback aan het voorbereiden", vertelt hij. "Ik heb groot respect voor het gevaar van de sport. Ik zou het ook niet zomaar kunnen doen. Het zou een jaar intensieve voorbereiding kosten, alleen al om de synaps [het contactpunt tussen twee neuronen] in mijn brein te trainen." Het hele verhaal lezen? Klik hier.

Formule 1 roept Red Bull middels statement

De Formule 1 heeft energiedrankgigant Red Bull middels een statement verder onder druk gezet om zo snel mogelijk met een oplossing te komen, inzake het onderzoek naar vermeend grensoverschrijdend gedrag van Red Bull Racing-teambaas Christian Horner. "We hebben vernomen dat Red Bull een onafhankelijk onderzoek is gestart naar de interne beschuldigingen binnen Red Bull Racing", leest het onder andere. "We hopen dat de zaak bij de eerste de beste mogelijkheid wordt opgehelderd, na een eerlijk en grondig proces." Het hele verhaal lezen? Klik hier.