Fernando Alonso vertelt dat het in de eerste plaats zijn prioriteit is om zijn verblijf bij Aston Martin te verlengen, mocht hij na 2024 door willen in de Formule 1. Maar de Spanjaard weet naar eigen zeggen ook dat hij zich in een unieke situatie op de coureursmarkt voor 2025 bevindt.

Met het nieuws dat Lewis Hamilton eind 2024 het team van Mercedes verlaat en de overstap naar Ferrari zal maken, is de coureursmarkt in de Formule 1 volledig opengebroken. Ongeveer de helft van de coureurs heeft nog geen zitje voor vanaf 2025, en met vacatures bij Red Bull Racing en Mercedes, hebben twee topteams nog een plekje vrij. De geruchtenmolen omtrent wie de opvolger van de zevenvoudig wereldkampioen bij de Duitse grootmacht zal worden, draait dan ook op volle toeren. En één van de coureurs die de ontwikkelingen met interesse volgt, is Fernando Alonso.

Unieke situatie Alonso

"Ik ben mij bewust van mijn unieke situatie", wordt de 42-jarige coureur geciteerd RaceFans. "Er staan maar drie wereldkampioenen op de grid, en ik ben waarschijnlijk de enige die beschikbaar is voor 2025." Hamilton heeft immers getekend bij Ferrari, terwijl Max Verstappen tot eind 2028 bij Red Bull Racing onder contract staat. "Dus ik begeef mij in een goede positie. Maar tegelijkertijd: zodra ik de beslissing neem of ik in de toekomst wil blijven racen of niet, is het eerste en enige gesprek dat ik in het begin zal hebben, met Aston Martin. Dat is mijn grootste prioriteit."

Nadenken over de toekomst

De tweevoudig wereldkampioen vervolgt: "Er zijn een aantal fases waar ik doorheen moet. Ten eerste moet ik beslissen wat ik wil doen in de toekomst en of ik mijn leven opnieuw voor nog een paar jaar wil wijden aan deze sport waar ik van hou. Ik hou van racen. Ik heb de hele winter geracet. Ik hou van de Formule 1, maar ik hou van racen in het algemeen. Dus als het niet de Formule 1 is, zal ik blij zijn in een andere klasse waarbij ik misschien meer tijd voor mij privéleven heb. Dat is op deze leeftijd ook erg belangrijk. Maar dat is een beslissing die ik moet nemen."