De Formule 1 heeft energiedrankgigant Red Bull middels een statement verder onder druk gezet om zo snel mogelijk met een oplossing te komen, inzake het onderzoek naar vermeend grensoverschrijdend gedrag van Red Bull Racing-teambaas Christian Horner.

Red Bull is eerder deze week een onafhankelijk onderzoek gestart naar vermeend grensoverschrijdend gedrag van teambaas Christian Horner. Over de precieze inhoud van de beschuldigingen in weinig bekend. In eerste instantie werd via de media naar buiten gebracht dat het zou gaan om 'ongepast en controlerend gedrag' jegens een vrouwelijke collega, maar ook hebben verschillende kranten geschreven dat het zou gaan om seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Onderzoek naar Christian Horner

Hoe de vork precies in de steel zit, is nog niet bekend. De Formule 1 heeft Red Bull Racing middels een statement echter verder onder druk gezet om zo snel mogelijk tot een conclusie in het onderzoek te komen, dat naar verluidt in eerste instantie zou lopen tot de Grand Prix van Bahrein van zondag 2 maart. Red Bull zelf heeft laten weten de beschuldigingen "zeer serieus" te nemen. Horner liet op zijn beurt weten volledig mee te werken aan het onderzoek, maar ontkent alle aantijgingen.

Statement Formule 1

Het statement van de Formule 1 luidt: "We hebben vernomen dat Red Bull een onafhankelijk onderzoek is gestart naar de interne beschuldigingen binnen Red Bull Racing. We hopen dat de zaak bij de eerste de beste mogelijkheid wordt opgehelderd, na een eerlijk en grondig proces. Op dit moment geven we verder geen commentaar."