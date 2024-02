Nico Rosberg laat weten dat een rentree in de Formule 1 niet meer tot de mogelijkheden behoort. De Duitser hing eind 2016 plotseling zijn helm aan de wilgen, nadat hij Lewis Hamilton versloeg in het gevecht om het wereldkampioenschap.

Nico Rosberg reed tussen 2010 en 2016 voor het team van Mercedes. In 2013 nam Lewis Hamilton plaats naast de Duitser. De twee waren van jongs af aan goed bevriend, maar er ontstond al snel een intense rivaliteit. Deze bereikte een kookpunt in 2016. Dat seizoen gingen het duo constant nek aan nek in gevecht om het wereldkampioenschap. Uiteindelijk was het Rosberg die tijdens de slotrace in Abu Dhabi aan het langste eind trok en beslag legde op zijn eerste titel. Het zou ook zijn enige blijken, want kort na het seizoen maakte de Duitser bekend een punt achter zijn carrière te zetten.

Hamilton naar Ferrari

Met het recent aangekondigde vertrek van de 39-jarige Hamilton bij Mercedes eind 2024, wordt er nu volop gespeculeerd over wie het zitje van de zevenvoudig wereldkampioen over moet gaan nemen. Daniel Ricciardo en Alexander Albon worden regelmatig genoemd, maar sinds teambaas Toto Wolff de woorden sprak dat het misschien tijd is voor een "gewaagde zet", passeren ook minder voor de hand liggende namen de revue. Zoals die van de inmiddels twee jaar gestopte viervoudig wereldkampioen Sebastian Vettel. En zelfs die van Rosberg.

Geen rentree voor Rosberg

Een rentree behoort echter niet tot de mogelijkheden, aldus de 38-jarige Duitser zelf. "Dat is voorbij, ik ben geen comeback aan het voorbereiden", klinkt het tegenover Süddeutsche Zeitung. "Ik heb groot respect voor het gevaar van de sport. Ik zou het ook niet zomaar kunnen doen. Het zou een jaar intensieve voorbereiding kosten, alleen al om de synaps [het contactpunt tussen twee neuronen] in mijn brein te trainen. Een coureur moet op topsnelheid heel precies en ontzettend snel reageren. Ik ben dat kwijt na deze lange pauze. De spieren worden ook ontzettend zwaar belast. Alleen al bij het vasthouden van het stuur met alle middelpuntvliedende krachten."