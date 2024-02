'Horner onderneemt juridische stappen tegen Telegraaf', 'Red Bull komt met zero-sidepod in Japan' | GPFans Recap

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

We zijn nog maar een halve week van de officiële Formule 1-test in Bahrein verwijderd, maar het gespreksonderwerp van de dag was wederom Christian Horner naar wie een onderzoek lopend vanwege beschuldigingen van grensoverschrijdend gedrag. Afgelopen vrijdag bracht De Telegraaf meer details uit over de situatie. De teambaas van Red Bull Racing zou dit niet gewaardeerd hebben en volgens de Duitse media onderneemt hij juridische stappen tegen de Nederlandse krant. Verder meldde Motorsport-Total.com nog dat Red Bull Horner een kans zou hebben gegeven om zonder gezichtsverlies uit de zaak te stappen en had al een plan klaarliggen. Ondertussen is wel duidelijk dat Horner niet zomaar stilletjes weg zal lopen. Emely de Heus vertelt ondertussen over haar kansen met Red Bull als F1 Academy-coureur, legt Lewis Hamilton uit gemotiveerder dan ooit te zijn en ziet Max Verstappen een kans op een virtuele zege in rook opgaan. Daarnaast zijn er geruchten naar buiten gekomen dat Red Bull vanaf de Japanse Grand Prix veel verder zal gaan met haar eigen interpretatie van het zero-sidepod-concept.

Artikel gaat verder onder video

'Horner ziet publicatie van De Telegraaf en onderneemt juridische stappen'

Er loopt momenteel een onderzoek naar Christian Horner, de teambaas van Red Bull Racing, vanwege beschuldigingen van grensoverschrijdend gedrag. De Telegraaf publiceerde afgelopen vrijdag meer details over de situatie. Volgens de Nederlandse krant bood het team rondom Horner een bedrag van 650.000 Britse pond (760.000 euro) aan om te schikken in de zaak. Het liet ook weten het appverkeer nu ingezien te hebben, waaruit zou blijken dat er een 'aanzienlijke periode seksueel getinte berichten' zouden zijn verstuurd. Het zou dus verder gaan dan alleen een stemverheffing. Volgens Motorsport-Total.com heeft de teambaas nu kennis genomen van de publicatie van De Telegraaf en zou hij juridische stappen hebben ondernomen tegen de krant. Meer lezen? Klik hier!

'Red Bull had plan klaarliggen voor Horner om zonder gezichtsverlies uit zaak te stappen'

Christian Horner wordt beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag. Naar verluidt had Red Bull hem aangeboden om zonder gezichtsverlies uit de zaak te stappen. De teambaas heeft dit geweigerd en vecht de aantijgingen aan, zo meldde Motorsport-Total.com. De Oostenrijkse renstal had naar verluidt zelfs al een plan klaarliggen. Horner zou dan uit vrije wil aftreden als teambaas, terwijl Red Bull op haar beurt een statement zou uitbrengen dat de officiële reden 'gezondheidsproblemen' was. Maar Horner lijkt ervan overtuigd dat hij gelijk heeft en ontkent de beschuldigingen dan ook. Hij hoopt natuurlijk zijn positie als teambaas te behouden. Meer lezen? Klik hier!

Hamilton wil in laatste jaar met Mercedes droomseizoen meemaken: "Nog nooit zo gemotiveerd"

Lewis Hamilton zal binnenkort beginnen aan zijn laatste Formule 1-seizoen bij Mercedes. Het is nu al een tijdje bekend dat hij vanaf 2025 voor Ferrari zal uitkomen, maar desondanks is de zevenvoudig wereldkampioen gemotiveerder dan ooit om nog meer succes met de Zilverpijlen te behalen. "Ik heb me nog nooit zo gemotiveerd en gefocust gevoeld," vertelde Hamilton tegenover de BBC. "Ik had nooit gedacht op dit punt van mijn leven dat ik nog zoveel honger zou hebben als nu. Om op het hoogtepunt te eindigen met dit team zou een droom zijn. We hebben zoveel meegemaakt samen. Het zou het meest geweldige moment zijn om hun terug richting de kop van het veld te helpen." Teambaas Toto Wolff weet dat het een grote uitdaging zal zijn om Red Bull te verslaan, maar hij gaat met vertrouwen het nieuwe seizoen in: "We hebben wat dingetjes gevonden en hebben wat variabelen geprobeerd te elimineren," legde de Oostenrijker uit over de nieuwe W15 van Mercedes. Meer lezen? Klik hier!

De Heus krijgt aankomend seizoen steun van Red Bull: "Was altijd mijn droom"

Emely de Heus zal dit jaar beginnen aan het tweede seizoen in de F1 Academy. De Nederlandse zal daarbij steun krijgen van Red Bull. Bij de lancering van de hagelnieuwe RB20 vertelde ze dat ze dit nooit had verwacht. "Een paar jaar geleden had ik nooit kunnen bedenken om deel uit te maken van Red Bull," aldus de 21-jarige uit Mijnsheerenland. "Het was altijd mijn droom. Mijn ambities voor aankomend seizoen is om races te winnen en ik wil natuurlijk kampioen worden." Terugblikkend op 2023, zei ze: "Vorig jaar deed ik al mee aan de F1 Academy en ik won mijn eerste race in Barcelona. En dit jaar maak ik deel uit van de Red Bull-familie en daar ben ik ontzettend trots op." Meer lezen? Klik hier!

Red Bull 'neemt zero-sidepod volledig over vanaf GP Japan' en rekent op technisch onderzoek

In tegenstelling tot de RB19 heeft de Red Bull RB20 verticale in plaats van horizontale inlets. Mercedes reed hier al in 2023 mee, maar het lukte de Zilverpijlen niet helemaal om het te laten werken. Red Bull neemt hier niet volledig het zero-sidepod-concept over, want de sidepods zijn nog wel breed gehouden. Het kan echter zo zijn dat we vanaf de Grand Prix van Japan wél het zero-sidepod-concept gaan zien op de Red Bull. Volgens Autosport zal de energydrankfabrikant in Bahrein, Saoedi-Arabië en Australië rijden met de bredere sidepods, zoals we die zagen bij de lancering, vanwege de hogere temperaturen. Voor de wedstrijd op Suzuka, die traditioneel werd gehouden in oktober maar nu verplaatst is naar begin april, zal Red Bull naar verluidt haar eigen interpretatie van het zero-sidepod-concept introduceren. Meer lezen? Klik hier!

Verstappen ziet overwinning op virtuele Nürburgring uit handen glippen na straf

Max Verstappen deelde vandaag de Ferrari 296 GT3 van Team Redline met Max Wenig in de Bilstein 3-uurswedstrijd, wat deel uitmaakt van de Digital Nürburgring Endurance Series. Verstappen was het snelst in de kwalificatie. Na de pole position naar zich toe te hebben getrokken, wist de regerend wereldkampioen in de openingsfase van de simrace een gat te slaan naar de rest van het veld. Op een gegeven moment moest hij dan toch in de verdediging, toen zijn voorsprong begon te krimpen. De Nederlander heeft vervolgens te fel verdedigd en werd door de wedstrijdleiding bestraft voor het bewegen in de remzone. Zo zag Verstappen een kans op de overwinning in rook opgaan. Meer lezen? Klik hier!