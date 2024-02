Het Formule 1-seizoen van 2024 staat voor de deur en de ogen zijn gericht op Red Bull Racing. De Oostenrijkse renstal domineerde namelijk met Max Verstappen vorig jaar. Naar verluidt zullen de eerste upgrades voor de RB20 komen in Japan, maar teambaas Christian Horner verwacht wel dat bepaalde innovaties onder de loep genomen gaan worden.

Red Bull heeft met de RB20 een aantal succesvolle aspecten van de RB19 overgenomen. Zo heeft de nieuwe auto nog altijd de pull-rod voorwielophanging en de push-rod achterwielophanging voor een lager zwaartepunt en een optimale luchtstroom richting de Venturi-tunnels, en de vleugels lijken nauwelijks aangepakt te zijn. Echter, een grote verandering aan de RB20, die overigens niet te zien was op de renders en de showauto voor foto's, maar wel bij de lancering van de echte bolide, was de vorm van de radiator inlets bij de sidepods. In tegenstelling tot de RB19 heeft de RB20 verticale in plaats van horizontale inlets. Mercedes reed hier al in 2023 mee, maar het lukte de Zilverpijlen niet helemaal om het te laten werken. Red Bull neemt hier niet volledig het zero-sidepod-concept over, want de sidepods zijn nog wel breed gehouden.

Bredere sidepods verdwijnen na drie races

Het kan echter zo zijn dat we vanaf de Grand Prix van Japan wél het zero-sidepod-concept gaan zien op de Red Bull. Volgens Autosport zal de energydrankfabrikant in Bahrein, Saoedi-Arabië en Australië rijden met de bredere sidepods, zoals we die zagen bij de lancering, vanwege de hogere temperaturen. Voor de wedstrijd op Suzuka, die traditioneel werd gehouden in oktober maar nu verplaatst is naar begin april, zal Red Bull naar verluidt haar eigen interpretatie van het zero-sidepod-concept introduceren. Horner vertelde bij de lancering van de RB20 al over "geweldige innovaties" en daar zou dit ook onder kunnen vallen. De teambaas is er wel "bijna zeker van" dat sommige van die innovaties "flink onder de loep genomen gaan worden de komende weken" door bijvoorbeeld de concurrentie of de technische afdeling van de FIA.