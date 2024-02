Sergio Pérez zal aankomend Formule 1-seizoen niet alleen vechten voor overwinningen, maar ook voor een contractverlenging. Zijn huidige contract bij Red Bull Racing loopt namelijk aan het eind van 2024 af. De Mexicaan weet dat hij goede resultaten moet boeken en gaat in op de huidige rijdersmarkt.

Niet alleen het contract van Pérez loopt na dit seizoen af. Meer dan de helft van het veld in de koningsklasse van de autosport heeft nog geen zekerheid voor 2025. Er wordt dan ook een stoelendans verwacht en deze is begonnen bij de aankondiging van Lewis Hamilton eerder deze maand. De zevenvoudig wereldkampioen zal namelijk overstappen van Mercedes naar Ferrari. Wie de nieuwe teamgenoot van George Russell wordt, is nog niet bekend, maar er zouden een boel kanshebbers zijn. Alpine-coureur Esteban Ocon die in zijn juniorcarrière nauwe banden had met Mercedes, wordt genoemd evenals Williams-coureur Alexander Albon, Carlos Sainz die bij Ferrari plaats moet maken voor Hamilton, Fernando Alonso en het 17-jarige talent Andrea Kimi Antonelli. Pérez zou ook nog kans kunnen maken op het stoeltje bij de Zilverpijlen.

Kans op het kampioenschap

"Nee, ik heb daar geen last van. Dat hoort er nou eenmaal bij," antwoordde Pérez op de vraag van Sky Sports F1 of hij ermee zit dat zijn toekomst bij Red Bull nog onzeker is. "Ik heb voor volgend jaar nog geen contract en mensen weten dat. Eerlijk gezegd is dat ook niet mijn prioriteit. Ik weet dat als ik een goed seizoen heb en ik goede resultaten boek dat er genoeg opties zullen zijn. Mijn voornaamste focus ligt op consistent zijn tijdens het gehele seizoen, die ontwikkeling om de prestaties van het begin van het jaar door te zetten en race voor race beter te worden. Als we dat kunnen doen, dan denk ik dat we een goede kans maken op het kampioenschap."

Doel is om bij Red Bull te blijven

De 34-jarige uit Guadalajara houdt ook de situatie bij Mercedes in de gaten. Hij denkt dat er dit seizoen een "zeer interessante dynamiek" zal zijn bij de Duitse renstal nu Hamilton al zijn vertrek heeft aangekondigd, terwijl hij nog een volledig seizoen met Mercedes moet doorbrengen. "Natuurlijk is het ook heel interessant voor de rijdersmarkt," vervolgde Pérez tegenover de aanwezige media na de lancering van de Red Bull RB20. "We gaan zien dat coureurs hun deals veel eerder proberen te sluiten dit jaar, omdat iedereen probeert het best mogelijke zitje te bemachtigen." Op de vraag of Pérez zichzelf bij Mercedes ziet rijden als Hamiltons vervanger, antwoordde hij: "Je weet maar nooit. Maar mijn doel is om bij Red Bull te blijven."