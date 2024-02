Voormalig Formule 1-eigenaar Bernie Ecclestone legt in gesprek met persbureau AFP uit dat hij hoopt dat Christian Horner zich niet laat gek maken door het onderzoek dat naar hem is ingesteld. De 93-jarige Brit stelt dat Horner simpelweg een aantal vijanden heeft gecreëerd, omdat hij nu eenmaal zo succesvol is.

Donderdagavond trekt Red Bull Racing het doek van de RB20 af en daar is Horner 'gewoon' bij. Dat is opzichzelfstaand natuurlijk niet bijzonder, maar in het licht van het lopende onderzoek naar mogelijk grensoverschrijdend gedrag, wel een statement. Horner werd afgelopen vrijdag urenlang ondervraagd over de beschuldiging en Helmut Marko liet eerder weten dat ook hij hoopt dat de storm snel gaat liggen, zodat het weer over het racen kan gaan.

Hoofd omlaag en storm laten overwaaien

Ecclestone heeft in zijn leven ook met de nodige controverses te maken gehad en adviseert Horner om zich gedeisd te houden. "Mijn advies aan Christian, behalve gefocust blijven, hoofd naar beneden, is om niets te doen: afwachten en zien wat er gebeurt", zo zal het onderzoek uiteindelijk wel uitsluitsel geven. Ecclestone vermoedt daarnaast wel waarom het verhaal nu ineens naar buiten komt. Onder leiding van Horner is Red Bull Racing vanaf 2022 de prijzen aan het pakken en dat creëert nu eenmaal vijanden. "Ik sta in nauw contact met hem, het probleem is dat als je succesvol bent, je veel vijanden maakt en dit is een perfect voorbeeld."

Toch linkjes met machtsstrijd binnen Red Bull?

Sinds het overlijden van Dietrich Mateschitz in oktober 2022, gaan de geruchten rond over een mogelijke machtsstrijd binnen Red Bull en dat is dan ook waar Ecclestone de oorzaak zoekt. "Ik heb het idee dat er met de dood van Dietrich Mateschitz een vacuüm is ontstaan en dat er verschillende mensen zijn doorgeschoven naar verschillende posities. Ze zagen een kans om allerlei verhalen op te bouwen en hem te raken, zodat ze zijn vertrek konden regelen en ruimte voor zichzelf konden creëren. Ze willen hem in feite verdrijven. Hij is verantwoordelijk geweest voor een enorme reeks successen, hij heeft enorm veel goede dingen gedaan, niet alleen voor het team, maar ook voor de sport'."