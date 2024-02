Christian Horner wordt beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag. Naar verluidt had Red Bull hem aangeboden om zonder gezichtsverlies uit de zaak te stappen. De teambaas heeft dit geweigerd en vecht de aantijgingen aan.

Sinds het onderzoek naar de 50-jarige Brit loopt, komen er hier en daar berichten over naar buiten, maar wat er nou precies speelt, is niet publiekelijk bekend. Er wordt naast het grensoverschrijdend gedrag ook gesproken over een beschadigde relatie met de familie Verstappen en een mogelijke machtsstrijd tussen de Thaise en Oostenrijkse aandeelhouders van de energydrankfabrikant. "Ik ontken echt alle beschuldigingen die er tegen mij zijn geuit, maar ik werk natuurlijk mee aan het onderzoek, waarvan ik hoop dat het snel zal worden afgerond," zo schepte Horner zelf meer duidelijkheid over de situatie tegenover Sky Sports F1. De Telegraaf kon afgelopen vrijdag melden dat het grensoverschrijdend gedrag seksueel getint zou zijn geweest, nadat de Nederlandse krant appverkeer had ingezien, en dat het kamp van Horner 650.000 Britse pond (760.000 euro) zou hebben aangeboden om te schikken in de zaak.

Plan lag al klaar

Het is wel duidelijk dat Horner niet stilletjes wegloopt van de zaak. Volgens Motorsport-Total.com heeft de teambaas kennis genomen van de publicatie van De Telegraaf en zou hij juridische stappen hebben ondernomen tegen de krant. Horner zou echter wel die kans hebben gekregen van Red Bull om zonder gezichtsverlies hieruit te komen, zo meldde het Duitse platform verder. De Oostenrijkse renstal had naar verluidt zelfs al een plan klaarliggen. Horner zou dan uit vrije wil aftreden als teambaas, terwijl Red Bull op haar beurt een statement zou uitbrengen dat de officiële reden 'gezondheidsproblemen' was. Maar Horner lijkt er van overtuigd dat hij gelijk heeft en ontkent de beschuldigingen dan ook. Hij hoopt natuurlijk zijn positie als teambaas te behouden.