Ford, de toekomstig partner van Red Bull Racing, houdt de zaak rondom mogelijk grensoverschrijdend gedrag van Christian Horner strak in de gaten. Het hoofd van Ford Performance Motorsport, Mark Rushbrook, benadrukt dat het merk 'hoge gedragsnormen' hanteert en verwacht hetzelfde van haar partners.

Hoewel de Formule 1 zich op sportief gebied opmaakt voor het nieuwe seizoen, houdt de commotie rondom Horner de gemoederen flink bezig. De teambaas wordt beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag, maar ontkende donderdag tijdens de presentatie van RB20 nogmaals de beschuldigingen. Toch loopt het onderzoek momenteel nog steeds en het is aan Red Bull om snel duidelijkheid te verschaffen.

Gedragsnormen

Momenteel rijdt Red Bull Racing nog rond met Honda-motoren, maar dat wordt vanaf 2026 Ford. Rushbrook kan nog weinig zeggen over het lopende onderzoek, maar legt bij APNews wel uit wat de gedragsnormen van Ford zijn. "Als familiebedrijf, en een bedrijf dat zich aan zeer hoge gedrags- en integriteitsnormen houdt, verwachten we hetzelfde van onze partners." Red Bull neemt de zaak hoog op en vooral uiterst serieus en dat stelt Rushbrook ergens wel gerust. "Het lijkt ons, en wat ons is verteld, was dat Red Bull de situatie zeer serieus neemt. En natuurlijk maken ze zich ook zorgen over hun merk."

'Zien welke waarheid uit onderzoek komt'

De toekomstige samenwerking staat niet op het spel en Rushbrook wil simpelweg het onderzoek afwachten, voordat hij iets erover kan zeggen. "En daarom hebben ze een onafhankelijk onderzoek en totdat we zien welke waarheid daaruit naar voren komt, is het te vroeg voor ons om er commentaar op te geven", aldus de Amerikaan.