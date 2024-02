Lewis Hamilton zal binnenkort beginnen aan zijn laatste Formule 1-seizoen bij Mercedes. Het is nu al een tijdje bekend dat hij vanaf 2025 voor Ferrari zal uitkomen, maar desondanks is de zevenvoudig wereldkampioen gemotiveerder dan ooit om nog meer succes met de Zilverpijlen te behalen.

Een van de grootste verhalen uit de winterstop is de transfer van Hamilton richting Ferrari wat voor velen toch wel als een verrassing kwam. George Russell zal vanaf volgend jaar een nieuwe teamgenoot krijgen bij Mercedes, maar het is nog niet bekend wie dat wordt. Onder andere Alpine-coureur Esteban Ocon die in zijn juniorcarrière nauwe banden had met Mercedes, wordt genoemd evenals Williams-coureur Alexander Albon, Carlos Sainz die bij Ferrari plaats moet maken voor Hamilton, Fernando Alonso en het 17-jarige talent Andrea Kimi Antonelli. Voordat Hamilton het zilver omruilt voor het rood, zal de Brit zich eerst volledig concentreren op meer successen behalen met Mercedes.

Op hoogtepunt eindigen

"Ik heb me nog nooit zo gemotiveerd en gefocust gevoeld," vertelde Hamilton tegenover de BBC. "Ik had nooit gedacht op dit punt van mijn leven dat ik nog zoveel honger zou hebben als nu. Om op het hoogtepunt te eindigen met dit team zou een droom zijn. We hebben zoveel meegemaakt samen. Het zou het meest geweldige moment zijn om hun terug richting de kop van het veld te helpen." Teambaas Toto Wolff weet dat het een grote uitdaging zal zijn om Red Bull te verslaan, maar hij gaat met vertrouwen het nieuwe seizoen in: "We hebben wat dingetjes gevonden en hebben wat variabelen geprobeerd te elimineren," legde de Oostenrijker uit over de nieuwe W15 van Mercedes. "We hebben een geweldig rijderscombinatie, hopelijk een snelle auto en ik denk dat we een aantal hele goede ingrediënten hebben om weer vooraan te staan."