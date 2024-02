Lewis Hamilton en Ferrari maakten twee weken geleden bekend dat de zevenvoudig wereldkampioen vanaf het Formule 1-seizoen van 2025 voor de Scuderia zal uitkomen. Max Verstappen heeft nu op de transfer gereageerd en volgens hem kwam het niet als een verrassing, maar was de aankondiging wel wat overhaast.

Hamilton rijdt al sinds 2007 in de koningsklasse van de autosport en dat heeft hij altijd gedaan met de Mercedes-krachtbron, eerst bij McLaren en vanaf 2013 bij het Mercedes-team zelf. De Brit sleepte de wereldtitels binnen in 2008, 2014, 2015 en 2017 tot en met 2020, en stond 103 keer op de hoogste trede van het podium, vaker dan welke Formule 1-coureur dan ook. Mercedes maakt echter een pittige periode door met teleurstellende resultaten sinds de introductie van de huidige technische reglementen in 2022. Het was tijd voor verandering, zo vond Hamilton, en dus gaan we hem vanaf volgend jaar in het rood zien. Wie de nieuwe teamgenoot van George Russell wordt, is nog niet bekend.

Niet meer overal bij betrokken

Ook Verstappen volgde tijdens de winterstop het nieuws omtrent Hamilton en Ferrari. "Ik denk dat het gelekt moet zijn, want om zo vroeg in het seizoen zoiets groots aan te kondigen, denk ik zeker dat het voor de rest van het seizoen een beetje ongemakkelijk zal zijn," vertelde de Nederlander bij The Telegraph na de lancering van de Red Bull RB20. "Ook al heb je samen heel veel successen behaald, je zal niet meer overal bij betrokken worden. Het is geen verrassing dat ze aan het praten waren. Ik denk dat het gewoon een beetje overhaast was, de aankondiging."

Voordeel voor Russell?

"Hij heeft een geweldige relatie met iedereen, vooral met [teambaas] Toto [Wolff]," vervolgde Verstappen. "Echter, op een gegeven moment weet hij dat Toto hem zeker zal vertellen: 'Kijk, ik weet dat we al dit succes hebben gehad, maar je kan niet meer aanwezig zijn bij bepaalde bijeenkomsten'. Dat is normaal in de F1. Het is misschien wel een beetje raar. Maar je bent professioneel genoeg om daarmee om te gaan." De Red Bull-coureur betwijfelt of dit een voordeel gaat opleveren voor Russell. "Het is niet zo dat ze plotseling vijanden zijn. Hij heeft met hen zoveel mooie dingen bereikt. Ze staan nog steeds achter hem. Het is gewoon zo dat je op een gegeven moment weet dat je bepaalde dingen niet meer kunt delen."