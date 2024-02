De wagen van de verdedigend wereldkampioen Max Verstappen is donderdagavond getoond. De Limburger prijst zijn team, want het ontwerp is in zijn ogen enorm gedurfd. De afgelopen paar dagen kwamen er al hier en daar foto's naar buiten en tijdens de presentatie konden we voor het eerst de RB20 aanschouwen.

Hoewel Red Bull Racing kan genieten van de status als regerend kampioen, moet het nog wel flink aan de bak om voor het veld uit te blijven. De afgelopen dagen kwamen de andere teams al met hun wagens naar buiten en Verstappen is bij Sky Sports F1 vooral blij dat zijn team niet te conservatief is geweest en vooral heeft geprobeerd om weer iets nieuws te brengen.

Geen knip-en-plakwerk

"Ik vind het wel fijn wat het team heeft gedaan. Het is geen conservatieve wagen. Het is niet alsof we dachten: 'vorig jaar hadden we een geweldig auto, laten we hier en daar er wat bijzetten, in de hoop dat het sneller gaat.' Ik denk dat het ontwerp best gedurfd is en daar hou ik wel van, een beetje de agressieve kant op gaan. Iedereen is er positief over en erg gemotiveerd", zo legt de drievoudig kampioen uit.

Testdagen

Verstappen was woensdag aanwezig op Silverstone, voor de shakedown van de RB20. "Ik heb er zin in om alles over de auto te leren. We hadden wel de filmdag, maar toen was het aan het regenen, dan leer je vrij weinig. Daar ging ik meer door de procedures van de auto heen en om te controleren of het allemaal goed in elkaar was gezet. We gaan nu richting Bahrein en hopelijk hebben we daar drie goede testdagen."