Er loopt momenteel een onderzoek naar Christian Horner, de teambaas van Red Bull Racing, vanwege beschuldigingen van grensoverschrijdend gedrag. De Telegraaf publiceerde afgelopen vrijdag meer details over de situatie. In reactie zou Horner nu juridische stappen nemen tegen de krant, zo meldt de Duitse media.

Over de inhoud van de beschuldigingen jegens Horner is publiekelijk weinig bekend. We weten dat er een gesprek van zo'n acht uur lang heeft plaatsgevonden vorige week om te proberen tot een oplossing te komen. De Brit was daarna 'gewoon' bij de lancering van de RB20 aanwezig en ontkende hij de beschuldigingen. Volgens De Telegraaf echter bood het team rondom Horner een bedrag van 650.000 Britse pond (760.000 euro) aan om te schikken in de zaak. De Nederlandse krant liet ook weten het appverkeer nu ingezien te hebben, waaruit zou blijken dat er een 'aanzienlijke periode seksueel getinte berichten' zouden zijn verstuurd. Het zou dus verder gaan dan alleen een stemverheffing.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Verstappen reageert op onderzoek naar Horner: "Het is hetzelfde als altijd"

Juridische stappen

Bij de lancering van de RB20 liet Horner weten volledig mee te werken aan het onderzoek, maar ontkende hij alle aantijgingen die tegen hem zijn geuit. Volgens Motorsport-Total.com heeft de teambaas nu kennis genomen van de publicatie van De Telegraaf en zou hij juridische stappen hebben ondernomen tegen de krant. Het Duitse platform schrijft ook: "In de professionele mediawereld is het moeilijk voor te stellen dat De Telegraaf het verhaal zonder juridisch advies publiceerde."