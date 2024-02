'Onderzoek Horner tóch seksueel getint', Alonso kritisch op aantal testdagen | GPFans Recap

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Vandaag kwam er weer een heleboel nieuws naar buiten over het onderzoek dat naar Christian Horner is ingesteld. De Telegraaf heeft het appverkeer ingezien en wijst toch naar seksueel grensoverschrijdend gedrag. Daarnaast zouden de aandeelhouders van Red Bull lijnrecht tegenover elkaar staan en Fernando Alonso vindt het maar oneerlijk om 'slechts' drie testdagen te hebben. Dit en meer lees je in de nieuwe editie van de GPFans Recap.

Artikel gaat verder onder video

Red Bull neemt elementen van Mercedes over in ontwerp RB20: "Gedraagt zich als verwacht"

Red Bull Racing trok afgelopen donderdagavond het doek van de RB20 waarmee het de constructeurstitel in de Formule 1 gaat verdedigen met Max Verstappen en Sergio Pérez. De nieuwe wagen van het duo liet veel overeenkomsten zien met de wagen van Mercedes en Adrian Newey geeft tekst en uitleg. Hele artikel lezen? Klik hier

'Thaise aandeelhouders staan vierkant achter Horner, Oostenrijk wil af van teambaas'

Hoewel Christian Horner bij de presentatie van de RB20 nog duidelijk de eenheid onder de aandeelhouders benadrukte, blijkt volgens F1-insider dat er toch wat verdeeldheid is ontstaan. Zo zouden de Thaise aandeelhouders aan de kant van Horner staan, terwijl de Oostenrijkers graag zien dat de teambaas vertrekt. Hele artikel lezen? Klik hier

Verstappen ziet Hamilton overstap maken van Mercedes naar Ferrari: "Beetje ongemakkelijk"

Max Verstappen heeft gereageerd op de transfer van Lewis Hamilton naar Ferrari. Volgens hem kwam het niet als een verrassing, maar was de aankondiging wel wat overhaast. "Je kan niet meer aanwezig zijn bij bepaalde bijeenkomsten'. Dat is normaal in de F1. Het is misschien wel een beetje raar. Maar je bent professioneel genoeg om daarmee om te gaan." Hele artikel lezen? Klik hier

'Onderzoek Horner tóch seksueel getint, teambaas bood slachtoffer 760.000 euro'

Hoewel er tot op heden over de inhoud van de beschuldiging maar weinig bekend is, kan De Telegraaf melden dat het gaat om een beschuldiging van seksueel grensoverschrijdend gedrag. De krant heeft het appverkeer ingezien, waaruit zou blijken dat er een 'aanzienlijke periode seksueel getinte berichten' zouden zijn verstuurd. Het zou dus verder gaan dan alleen een stemverheffing. Hele artikel lezen? Klik hier

Alonso vindt drie testdagen met één auto oneerlijk: "Ik kan het niet begrijpen"

Fernando Alonso vindt het oneerlijk dat er nog maar zo weinig testdagen zijn in de Formule 1. "Ik heb hier de gehele winter aan gedacht, aan hoe oneerlijk het is dat we slechts anderhalve dag hebben om ons voor te bereiden op een wereldkampioenschap", zo vertelt de tweevoudig wereldkampioen. Hele artikel lezen? Klik hier