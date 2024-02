Fernando Alonso vindt het oneerlijk dat er nog maar zo weinig testdagen zijn in de Formule 1. George Russell sluit zich bij de Aston Martin-coureur aan en vergelijkt de situatie dan ook met een professioneel tennisser die plotseling een belangrijke wedstrijd moet spelen na lang geen bal geslagen te hebben.

In het verleden mochten teams in de koningsklasse van de autosport zolang en zo vaak testen als ze maar wilden. Tegenwoordig is dat wel even anders. Het aantal testdagen is in de loop der jaren flink afgeschaald om de kosten te drukken. In 2019 werden er nog twee tests van ieder vier dagen gehouden op Circuit de Barcelona-Catalunya. Dit werden twee tests van ieder drie dagen op de Spaanse baan in 2020. Nu is er nog maar één test van drie dagen op Bahrain International Circuit, een week voor de seizoensopener in het Midden-Oosterse landje. Alonso vindt dat dat te weinig is en is daarnaast van mening dat het ook niet logisch is dat elk team slechts één auto tegelijk mag inzetten.

Vier in plaats van drie dagen, twee in plaats van één auto

"We hebben erg weinig tests in Bahrein," begon de Spanjaard tegenover de aanwezige media na de lancering van de Aston Martin AMR24. "Ik heb hier de gehele winter aan gedacht, aan hoe oneerlijk het is dat we slechts anderhalve dag hebben om ons voor te bereiden op een wereldkampioenschap. Er is geen andere sport in deze wereld, waarin zoveel geld rondgaat en met zoveel marketing en alle goede dingen die we zeggen over de Formule 1 en we steeds dichterbij de fans staan, [waar dat gebeurt]. Ik kan niet begrijpen waarom we niet gewoon naar Bahrein gaan voor vier dagen, wat dan nog twee voor iedere coureur is. Als je gaat voor drie, wat een oneven getal is, kan je het niet eens goed verdelen tussen de coureurs. En ik snap ook waarom we niet met twee auto's gaan. We zijn namelijk toch al in Bahrein voor de race de week daarna."

Russell sluit zich aan bij Alonso

Russell is het met Alonso eens. "Persoonlijk vind ik drie dagen niet genoeg, omdat je moet onthouden vanuit het perspectief van de rijder dat dat anderhalve dag per coureur is," aldus de Mercedes-coureur die overigens ook voorzitter is van de Grand Prix Drivers' Association, de vakbond van de Formule 1-coureurs. "Kan je je voorstellen dat Rafael Nadal twaalf weken doorbrengt zonder een bal te raken om vervolgens direct in de French Open te spelen met maar anderhalve dag training? Dat zou gewoon nooit gebeuren. Ik begrijp waarom we het doen. Ik denk dat drie dagen met twee auto's waarschijnlijk wel een goede oplossing zou zijn."