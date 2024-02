Fernando Alonso begint vol goede moed aan zijn tweede seizoen in dienst van Aston Martin, omdat de Spanjaard zich nu naar eigen zeggen vanaf de eerste dag kan focussen op performance.

Alonso is met zijn 42 jaar de oudste coureur op de Formule 1-grid, maar nog altijd een van de meest gerespecteerde namen. De Spanjaard maakte afgelopen jaar zijn debuut bij het team van Aston Martin, nadat hij twee jaar eerder zijn rentree in de sport maakte bij Alpine. Na 22 races eindigde Alonso in 2023 met 206 WK-punten en acht podiumplaatsen op de vierde plaats in het wereldkampioenschap. Een indrukwekkend resultaat, ook kijkend naar de 74 WK-punten en tiende plaats van teammaat Lance Stroll.

Artikel gaat verder onder video

Goed seizoen Aston Martin

Waar Aston Martin begin vorig jaar de grote verrassing van het seizoen was door een enorme sprong qua performance te maken ten opzichte van 2022, zakte de renstal van Lawrence Stroll gedurende het seizoen steeds verder weg. Uiteindelijk werd de Britse formatie respectabel vijfde in het constructeurskampioenschap, achter McLaren, Ferrari, Mercedes en Red Bull Racing. Alonso heeft dan ook goede moed dat 2024 opnieuw een succesvol jaar kan worden voor zowel het team als hemzelf.

Geen nieuw gezicht meer

"Het helpt dat dit mijn tweede seizoen bij het team is", wordt Alonso geciteerd door Sky Sports. "Ik hoef veel dingen niet meer te doen, die ik begin vorig jaar wel moest doen. Ik hoef geen namen meer bij de gezichten te plaatsen, ik hoef geen stoeltjes meer te passen, ik hoef de termen niet meer te leren en alle andere dingen die je moet doen als je een nieuwe coureur bent bij een team. Alles zal gewoon makkelijker zijn. We kunnen ons vanaf de eerste dag meer op performance focussen en op het voorbereiden op de eerste paar races."