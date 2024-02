Hoewel Christian Horner bij de presentatie van de RB20 nog duidelijk de eenheid onder de aandeelhouders benadrukte, blijkt volgens F1-insider dat er toch wat verdeeldheid is ontstaan. Zo zouden de Thaise aandeelhouders aan de kant van Horner staan, terwijl de Oostenrijkers graag zien dat de teambaas vertrekt.

De vijftigjarige Horner benadrukte bij de teampresentatie nog dat alle neuzen binnen de organisatie dezelfde kant op staan. Ook ontkende hij nogmaals de beschuldigingen van grensoverschrijdend gedrag. Echter, vrijdag kwam De Telegraaf met meer informatie en de krant meldde dat Horner de zaak voor 760.000 euro wilde schikken. Dit gebeurde op het moment dat de teambaas met de beschuldiging werd geconfronteerd en er wordt daarom gewezen naar een mogelijke doofpotaffaire.

Aandeelhouders staan recht tegenover elkaar

Binnen Red Bull is sinds het overlijden van oprichter Dietrich Mateschitz een machtsvacuüm ontstaan. Mark Mateschitz bezit momenteel 49 procent van de aandelen, terwijl de aandeelhouders uit Thailand de overige 51 procent in handen hebben. Het medium stelt dat Thailand vierkant achter de teambaas van Red Bull Racing staat en zelfs weigert om de teambaas te schorsen of te ontslaan. De houding van de Thaise aandeelhouders kan vervolgens weer rekenen op onvrede uit Oostenrijk. Mateschitz junior zou namelijk bang zijn dat 'Horner-gate' invloed zou kunnen hebben op de reputatie van het miljardenbedrijf.

'Rapport niet aangekomen bij Red Bull'

De onvrede zou ook voortkomen uit het feit dat de 'onafhankelijke' advocaat was aangesteld door de Thaise aandeelhouders. Die heeft Horner afgelopen vrijdag urenlang ondervraagd en vervolgens het eindrapport ingediend. Volgens het medium is dat rapport vervolgens nooit aangekomen bij het hoofdkantoor van Red Bull in Oostenrijk. De advocaat zou inmiddels met vakantie zijn gegaan, maar is telefonisch niet bereikbaar en bij Red Bull wordt nu vermoed dat er bewust wordt ondergedoken.