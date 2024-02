Aan de vooravond van de presentatie van de RB20 van Red Bull Racing laat Helmut Marko zich uit over hét transfernieuws van deze winterstop; de overstap van Lewis Hamilton naar Ferrari in 2025. De adviseur van Red Bull Racing was ook erg verrast en twijfelt bij OE24 eraan of de Brit een echte meerwaarde voor de renstal uit Maranello zal zijn.

Hamilton kondigde nog voor de start van het 2024-seizoen zijn transfer naar Maranello aan. Het zorgt voor een interessante dynamiek, want de Brit mag niet meer aanwezig zijn bij alle belangrijke besprekingen van Mercedes. Daarnaast mag verwacht dat George Russell de voorkeurt krijgt boven Hamilton in 2024. De 39-jarige Brit heeft echter wel bij de presentatie van de W15 aangegeven dat hij nog één keer wil gaan vlammen voor de Duitse renstal.

Marko twijfelt aan meerwaarde Hamilton

De plotselingen aankondiging van de zevenvoudig kampioen had Marko niet zien aankomen. "Dat verraste mij ook volledig, een sportieve sensatie – vooral de timing. Men vraagt ​​zich af hoe dit tot stand is gekomen. Mercedes werd in de tweede helft van 2023 ingehaald door Ferrari en ook McLaren was sneller. Misschien heeft Hamilton iets opgemerkt dat de buitenwereld nog niet weet", zo ziet Marko.

Mercedes verzwakt, maar wordt Ferrari sterker?

Dat Hamilton vanaf 2025 een rode overall aantrekt, verandert niets voor Red Bull Racing. "Dat verandert niets voor ons, behalve dat ik het zie als een verzwakking van Mercedes. Of het Ferrari versterkt, valt nog te bezien. Over het geheel genomen heeft dit een ongelooflijke impact, tot aan de aandelenkoersen toe. Het is ongelooflijk goed voor de sport als geheel, omdat er iets gebeurt", zo vindt Marko.

Goed voor de kijkcijfers

Daarnaast is het voor de kijkcijfers ook niet verkeerd. "Normaal gesproken zijn je gedachten in een situatie als deze al meer gericht op het nieuwe team. Het huidige team kan hem niet laten meedoen aan serieuze innovaties, want die zou hij uiteraard meenemen. Het geheel is uitstekend geschikt voor sport, beter dan Netflix."