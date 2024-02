Nadat de negen andere teams hun wagen hebben gepresenteerd, is het tijd voor de regerend constructeurskampioen: Red Bull Racing. De renstal uit Milton Keynes gaat beginnen aan haar twintigste seizoen en hoewel de teambaas de afgelopen weken onder een vergrootglas stond, is Christian Horner ook 'gewoon' aanwezig tijdens de launch.

Red Bull Racing onthult donderdagavond om 20:30 uur (Nederlandse tijd) de RB20. De wagen is een evolutie van de meest succesvolle bolide uit de geschiedenis van het team, de RB19. De concurrentie heeft die wagen echter ook scherp in de gaten gehouden en bij de verschillende presentaties zijn ook elementen van de auto terug te zien. Red Bull heeft als kampioen de schone taak om de voorsprong te behouden en het zal interessant worden om te zien of de equipe van Adrian Newey dat gaat lukken.

Twintigjarig bestaan

Red Bull Racing gaat in 2024 beginnen aan het twintigste jaar in de Formule 1 en dat is een reden voor een feestje. Uiteraard is drievoudig wereldkampioen, Max Verstappen aanwezig, net als Sergio Pérez. Ook trommelt Red Bull Racing de coureurs van de F1 Academy op. De Nederlandse Emely de Heus zal deelnemen aan de klasse, net als Hamda Al Qubaisi. Er waren nog wat vraagtekens over de aanwezigheid van teambaas Horner, maar ook daar wordt duidelijkheid over geschept, want de vijftigjarige eindverantwoordelijke zal zich ook melden in Milton Keynes.