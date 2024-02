In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Vandaag kwam het gerucht naar buiten dat Pierre Waché, technisch directeur van Red Bull Racing, de komende tijd wellicht weer een belletje van Ferrari kan verwachten. Verder won Verstappen de laatste virtuele race van het kampioenschap Real Racers Never Quit, ging Visa Cash App RB in op de samenwerking met Red Bull Racing, namen we de veranderingen door die de F1 Commission deze week heeft goedgekeurd en liet Peter Windsor weten dat hij benieuwd is of Charles Leclerc en Lewis Hamilton elkaar bij Ferrari niet van de sokken rijden. Dit is de GPFans Recap van 10 februari.

'Ferrari ziet kans schoon en wil nieuwe poging wagen Waché naar Maranello te halen'

Red Bull Racing ontkent de afgelopen tijd niet aan geruchten omtrent de toekomst van verschillende kopstukken. Ferrari heeft Pierre Waché, technisch directeur van Red Bull, al een tijdje hoog op het lijstje staan en zou nu willen profiteren van de chaos die momenteel heerst binnen Red Bull na de beschuldigingen rondom teambaas Christian Horner. Waché zou zelf al een tijdje 'op weg' zijn richting de Italiaanse renstal. Meer lezen? Klik hier!

Verstappen slaat toe en wint laatste race Real Racers Never Quit: Lulham kampioen

De laatste race in het virtuele kampioenschap van Team Redline, Real Racers Never Quit, is vrijdagavond gewonen door Max Verstappen. De Nederlander won daarmee zijn derde race van de zes races die in totaal verreden werden, maar de titel zat er na twee races afwezig te zijn geweest niet in. Meer lezen? Klik hier!

Dit zijn de nieuwe veranderingen voor 2024 die door de F1 Commission zijn goedgekeurd

De F1 Commission heeft deze week tussen al het nieuws omtrent Lewis Hamilton, Ferrari, Christian Horner en Red Bulll Racing een paar wijzigingen goedgekeurd die vanaf het F1-seizoen 2024 in zullen gaan. Een overzicht van wat deze veranderingen precies in gaan houden voor het komende seizoen. Meer lezen? Klik hier!

Waché ziet nog verbeterpunten bij auto Red Bull: "Team heeft zwakke plekken gevonden"

Pierre Waché, technisch directeur van Red Bull Racing, laat weten dat het team wel degelijk zwakke plekken ziet bij de auto waarin Max Verstappen in 2022 en 2023 zo dominant kampioen werd. Meer lezen? Klik hier!

Mekies legt samenwerking met Red Bull Racing uit: "Regels zijn glashelder"

Laurent Mekies gaat over anderhalve week beginnen aan zijn eerste seizoen als teambaas van Visa Cash App RB. Er zijn de afgelopen maanden wat vraagtekens over de samenwerking tussen Red Bull Racing en haar zusterteam gekomen, vragen waar Mekies antwoorden op kan geven. De Italiaan legt bij Formule1.com uit waarom zijn team niets verkeerds doet. Meer lezen? Klik hier!

Windsor ziet Leclerc en Hamilton bij Ferrari slagen: "Gaan elkaar ruimte geven"

Peter Windsor is van mening dat Charles Leclerc en Lewis Hamilton, vanaf 2025 teamgenoten bij Ferrari, elkaar dan niet de ruimte zullen geven tijdens duels, maar dat de Monegask geleerd heeft van de afgelopen seizoenen en coureurs als Max Verstappen niet per se gaan profiteren van een onderlinge strijd binnen Ferrari. Meer lezen? Klik hier!