Peter Windsor is van mening dat Charles Leclerc en Lewis Hamilton, vanaf 2025 teamgenoten bij Ferrari, elkaar tijdens dat seizoen meteen niet al te veel ruimte zullen geven tijdens duels, maar dat de Monegask geleerd heeft van de afgelopen seizoenen en coureurs als Max Verstappen niet per se gaan profiteren van een onderlinge strijd binnen Ferrari.

In een livestream op zijn YouTube-kanaal zegt Windsor dat Leclerc van de afgelopen seizoenen heeft geleerd en om kan gaan met een coureur als Hamilton als teamgenoot. "Ik denk dat hij wel geleerd heeft van 2022, en dat hij nu een betere coureur is. Hij sloot dat jaar ook best wel goed af. De aanwezigheid van Lewis bij Ferrari zal zo enorm bepalend zijn, dat Charles ervan gaat profiteren dat hij zich aan de rustige kant van de garage bevindt. Hij weet nu dat het belangrijkste is dat hij zich gewoon op zijn werk richt, en met zijn engineers samenwerkt. Hij is snel genoeg om races te winnen, en om het kampioenschap te winnen, als de auto goed genoeg is."

Hamilton gaat Leclerc niet dwingen tot fouten

Windsor vervolgt: "Ik verwacht niet dat Lewis Charles tot fouten gaat dwingen. Ik zeg niet dat ze elkaar niet tegen zullen komen en kunnen crashen, bijvoorbeeld bij de start van de race. Dat kan zomaar gebeuren, zeker als ze pas net teamgenoten zijn, net zoals dat nu gebeurt bij Lewis en George [Russell]. Of Frédéric Vasseur die situatie beter kan managen dan Christian Horner of Toto Wolff, weet ik niet. Daar gaan we vanzelf achter komen. Dit wordt de eerste keer dat Vasseur echt in zo'n situatie terechtkomt."

Hamilton en Leclerc gunnen elkaar ruimte?

Windsor gelooft er verder heilig in dat Leclerc en Hamilton elkaar de ruimte wel willen geven, maar niet gaan geven tijdens onderlinge duels en duels met andere coureurs. "Ik denk niet dat ze elkaar veel ruimte zullen gunnen als ze zij aan zij richting de eerste bocht gaan. Leclerc zal zich nog harder gaan opstellen, nu Lewis bij het team komt. Dit is 'zijn' periode bij Ferrari, en hij zal Hamilton willen verslaan. Ik denk niet dat hij domme fouten gaat maken, maar ik denk wel dat hij zich heel hard gaat opstellen."