Dit zijn de nieuwe veranderingen voor 2024 die door de F1 Commission zijn goedgekeurd

De F1 Commission heeft deze week een paar wijzigingen goedgekeurd die vanaf het F1-seizoen 2024 in zullen gaan. Een overzicht van wat deze veranderingen precies in gaan houden.

Vorig jaar werden er al een paar veranderingen goedgekeurd voor het seizoen 2024. Zo zal er in 2024 een veiligheidsplan zijn waardoor een luchtschuif voor de coureurs legaal is, terwijl er daarnaast gekeken wordt naar nog meer veiligheidsopties die na de Grand Prix van Qatar in 2023 ineens een discussiepunt werden. Ook mogen de teams meer kilometers maken tijdens de filmdagen, 200 in plaats van 100 kilometer, terwijl ook werd bepaald dat teams nog maar 96 uur in plaats van veertien dagen na de race hebben om een uitslag aan te vechten. Ook zullen de teams voor de kosten van het autosportorgaan 6000 euro per review moeten betalen. Daarnaast zullen er minder uitzonderingen worden gemaakt als het gaat om het overschrijden van de avondklok. Deze maand zijn er dus nog een paar andere wijzigingen goedgekeurd.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Dit is de huidige grid voor het F3-seizoen 2024: Laurens van Hoepen maakt debuut

Nieuw format sprintrace

In 2024 gaan er zes sprintraces verreden worden, net zoals in 2023 het geval was. Dit zal in 2024 echter in een ander format worden gedaan, een format dat is goedgekeurd door de F1 Commission. Het weekend begint op vrijdag met een training en daarna de kwalificatie voor de sprintrace. Op zaterdag volgt vervolgens eerste de sprintrace, waarna de kwalificatie voor de Grand Prix wordt afgewerkt. Op zondag zal dan vervolgens de Grand Prix verreden worden. Het verschil met 2023 is dat de kwalificatie voor de race dus naar zaterdag is gegaan, terwijl de kwalificatie voor de sprintrace naar vrijdag gaat en de sprintrace zelf nu als eerste sessie op de zaterdag verreden gaat worden in plaats van de tweede sessie op zaterdag. Vorig jaar stond de zaterdag dus volledig in het teken van de sprintrace, maar dit zal in 2024 niet meer het geval zijn.

DRS sneller actief

DRS, Drag Reduction System, zal voor de coureurs ook sneller beschikbaar zijn dan tijdens voorgaande jaren. Normaal was dat na twee rondjes na de start, maar in 2024 gaat dit na de eerste ronde al het geval zijn. Dit om meer inhaalacties tijdens de openingsfase van de race te bevorderen. Coureurs zitten in de openingsfase vaak namelijk nog dicht in de buurt van elkaar, meestal binnen een seconde. Deze regel geldt overigens ook voor de safety car of een herstart na een rode vlag.

Vier motoren per coureur

Een wijziging die tijdens het seizoen 2023 al werd ingevoerd, was het aantal motoren voor elke coureur. Dit was de afgelopen jaren drie, maar werd vorig jaar verhoogd naar vier. Het plan was om dit alleen voor het seizoen 2023 te doen, maar in 2024 en 2025 zullen alle coureurs weer vier motoren mogen gebruiken voordat ze bij hun vijfde motor pas een gridstraf krijgen. Dit nadat het in 2024 alle partijen prima beviel.